الامارات | «كورونا» ينعش «نتفليكس» بــ 10 ملايين مشترك جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ينعش «نتفليكس» بــ 10 ملايين مشترك جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت شبكة «نتفليكس» العملاقة في مجال البث التدفقي 10.1 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من العام، غير أنها توقعت تباطؤاً في النمو خلال الربع الثالث بفعل تخفيف القيود المرتبطة بوباء «كوفيد-19».

ومنذ مطلع العام الجاري، جذبت المنصة في المجموع أكثر من 26 مليون مشترك جديد في خدماتها المدفوعة خصوصاً بفضل مضامينها المنوعة المؤلفة من آلاف الساعات من البرمجة، في مرحلة أرغم وباء «كوفيد-19» خلالها الملايين على ملازمة منازلهم. ويوازي هذا الرقم تقريباً عدد المشتركين الجدد لسنة 2019 برمّتها والذي بلغ 28 مليوناً، بحسب «نتفليكس» التي باتت تعد 192.95 مليون مشترك.

غير أن الشركة أشارت إلى أن «النمو يشهد كما هو متوقع تباطؤاً بموازاة تراجع وطأة الصدمة الأساسية لكوفيد-19 على المستهلكين وتخفيف القيود»، متوقعة ألا يتخطى عدد المشتركين الجدد في الربع الثالث الـ2.5 مليون. وسجل صافي أرباح «نتفليكس» ارتفاعاً فاق الضعف في الربع الثاني ليصل إلى 720 مليون دولار، كذلك ازداد رقم أعمالها بنسبة 25% ليسجل 6.15 مليارات دولار، أي أكثر بقليل من المتوقع (6.08 مليارات).

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وأشارت المجموعة إلى أنها ستستأنف بهدوء إنتاج المضامين في العالم، مع مشاريع خصوصاً في آسيا وبعض البلدان الأوروبية. وقد أعادت «نتفليكس» تحريك إنتاجها لفيلمين في كاليفورنيا وعملين آخرين من أفلام الرسوم المتحركة في أوريغون.

لكن «نتفليكس» لفتت إلى أن «الاتجاهات الحالية على صعيد الإصابات الجديدة تزيد من الضبابية» بشأن المشاريع في الولايات المتحدة.

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