الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يوليو 2020

مقهى

اشتكت قارئة ضد عامل في خدمة الطلب من المركبة بأحد المقاهي الشهيرة، بعد أن رفع صوته بعبارات غاضبة إثر سقوط العملات النقدية أثناء استلامها من الشباك، مشيرةً إلى أنها قابلت المدير محتجة، لكن الأخير اعتذر لها وأخبرها بأن العامل يمر بفترة صعبة جعلته لا يتمالك أعصابه.

بوفيهات

تساءل قراء عن مدى سلامة تناول الطعام من خلال نظام «البوفيهات» كونها قد تشكل مصدراً للعدوى بفيروس كورونا.

جسر

انتهت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان من افتتاح الجسر المقابل لمسجد الشيخ زايد، ونتج عن ذلك انسيابية ملحوظة في الحركة، فيما لاتزال هناك بعض التعديلات أسفل الجسر.

حديقة

نوّه سكان في منطقة الظاهر بالعين بإنشاء البلدية حديقة متكاملة لأصحاب الهمم، وتزويد حدائق أخرى في المدينة بألعاب مخصصة لهذه الشريحة من المجتمع.

عرض

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قدم مصرف أبوظبي الإسلامي عرضاً إلى عملائه يخيرهم فيه بين الاستمرار في دفع الأقساط الخاصة بتمويل سياراتهم، أو تأجيلها مجاناً من دون تحمل الرسوم، بسبب الوضع الحالي الناجم عن فيروس «كوفيد-19» .

درجات

أبلغت مدارس خاصة في الشارقة ذوي طلبة بأنه وفقاً للتعميم الصادر عن الجهات المختصة، فقد تم فتح باب مراجعة الدرجات والتظلمات للمواد الدراسية الخاصة بطلاب الصف الرابع حتى الثاني عشر من خلال رابط خاص.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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