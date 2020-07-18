العدسات الملونة تتصدر موضة النظارات الشمسية

إذا لم تكن النظارات الشمسية المزينة بعدسات سوداء هي اختياركِ المفضل، والبني أصبح اختيار تقليدي تكرر في كثير من إطلالاتكِ، فعليكِ اعتماد صيحة العدسات الملونة بالوردي والبرقوقي والبرتقالي والأصفر.

خرجت موضة 2020بصيحة عدسات النظارات الشمسية الملونة التي تعد اختيار جريء ينبض بالحياة، لا سيما وأنها تضفي على إطلالة المرأة لمسة بهجة وعصرية، كما يمكن تنسيقها مع إطلالات عديدة ومتنوعة لا تقتصر على الإطلالات الكاجوال كما يحددها البعض.

وظهرت نظارات شمسية بالعدسات الملونة بتدرجات عديدة بدأت بالأزرق مثل ما أشتهرت به دار دولتشي آند غابانا، ثم انطلقت إلى الوردي والبرقوقي الذي ظهر على منصة عرض الأزياء دار Blumarine، لتظهر بعد ذلك بمزيد من الجرأة مع تدرجات والبرتقالي والأصفر وغيرها من التدرجات الجريئة التي ربما لا تفكرين في ارتداءها كعدسات لنظارة شمسية من قبل.

العدسات الوردية اختيار نانسي عجرم

وبالطبع لا تشهد صيحة رواجاً إلا بمباركة النجمات، ويبدو أن العدسات الملونة نالت إعجاب نانسي عجرم ولكنها ذهبت للون هاديء يشبه شخصيتها، فاختارت الوردي الفاتح مع إطلالة جاءت بالكامل بتدرجات الوردي، وشاركتها المدونة ديما الأسدي الإعجاب بالعدسات الوردية ولكنها كانت أكثر جرأة عندم اختارتها بدرجة الوردي القوي أو الفوشيا.

نظارات شمسية بالعدسات الصفراء والبرتقالية هي الأجرأ

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رغم رواج تدرجات الوردي، إلا أن المرأة التي تذهب إلى العدسات الصفراء والبرتقالية بالطبع هي أكثر جرأة في الموضة عن غيرها، لذا، ذهبت مدونة الموضة شهد الجميلي لنظارة شمسية كبيرة الحجم وبعدسات صفراء، وبدت هذه الصيحة مناسبة للون بشرتها الفاتحة، أما المدونة المحجبة مرمر فاختارت العدسات البرتقالية الداكنة مع إطار بلون الزيتون وحجاب أبيض.

العدسات البيضاء البديل الجديد للنظارات السوداء

كثيراً ما كنا نرى إطار نظارة بالأبيض مع عدسات سوداء، ولكن العكس لم يكن متاحاً قبل أن يجتاح موضة هذا العام، فظهرت العدسات البيضاء مع الإطار الأسود كنوع من كسر القوالب التقليدية، مثل ما قدمته علامة فيرساتشي Versace ضمن مجموعة خريف 2020ويبدو أنها صيحة ربما تشهد رواجاً بين الفتيات العرب بعد أن اعتمدتها مدونة الموضة دانه الطويرش.

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