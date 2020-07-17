حمى وقيء وإسهال.. أعراض تمنع طفلك من الذهاب لرياض الأطفال

صحة
مع عودة الحياة إلى طبيعتها، يجب أن ينتبه الآباء إلى أطفالهم، خاصة الأصغر سنا، خشية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.
وأكد الطبيب الألماني ياكوب ماسكه، أن الزكام لا يندرج ضمن أعراض الإصابة بكورونا، التي تستلزم منع الطفل من الذهاب إلى رياض الأطفال، ولكنه أحد أعراض نزلة البرد النمطية، وذلك في حالة ما إذا كان مسؤولو رياض الأطفال يعيدون الأطفال المرضى أو المفترض أنهم مرضى إلى المنزل مرة أخرى، لتقليل معدل المرض لدى الأطفال والمعلمين بشكل عام، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
أعراض عديدة شرحها "ماسكه"، تستوجب بقاء الطفل في منزل من بينها الحمى وذلك بوصول درجة حرارة الطفل إلى 38.5 درجة، بالإضافة إلى الإسهال والقيء والتعب العام. وبالطبع يتعين على الأهل عدم إرسال طفلهم إلى رياض الأطفال عند مخالطته لشخص مصاب بكورونا.
وينصح "ماسكه" بالحفاظ على هدوء الأعصاب، ويجب أن يكون هناك تنظيم واضح حول كيفية تعامل مراكز رياض الأطفال مع الأعراض الخفيفة في الأشهر المقبلة.
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