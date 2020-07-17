خبير أمن معلومات يشرح طرق حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

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تحدث الدكتور وليد حجاج خبير أمن المعلومات، عن الطرق الصحيحة لحماية الأطفال من مخاطر تطبيقات السوشيال ميديا وتيك توك، قائلا إن يوتيوب من المواقع التي تحذف المحتويات غير الأخلاقية بشكل أوتوماتيكي، لكن مشكلته عدم وضع مرحلة معينة للأطفال، وهناك بعض البرامج التي وضعت هذه المراحل مثل "يوتيوب كيدز"، ولكن معاملتنا للأطفال تختلف عن الدول الأخرى: "إحنا بنعامل الطفل لحد سن 13 و16 و18 سنة، بره عند 14 سنة من حقه حاجات متنفعش مع الأطفال المصريين اللي عندنا".

وأضاف "حجاج" خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يمكن السيطرة على المواقع الإلكترونية والتطبيقات بالأجهزة، لافتا إلى أنه يوجد ما يسمى بـ"FAMILY DNS"، وهي أرقام تتيحها شركات "الأنتي فيروس" مجانا، بحيث يجري وضع تلك الأرقام في خانة معينة على الراوتر، وأي شخص متصل بهذا الراوتر يستطيع غلق المحتويات معينة، مثل المحتويات اللا أخلاقية، وفي المستوى الثاني للحماية يمكن منع الإرهاب والعنف والدم، وفي المستوى الثالث يمكن منع البرمجيات الخبيثة والمواقع المزيفة.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية لمنع الأطفال من الدخول للمحتويات اللا أخلاقية هي عن طريق برنامج "الرقابة الأبوية" والذي يمكن تحميله على تليفون الأبناء مجانا، موضحا أن الأدوات كثيرة لكن البعض يفتقد الوعي: "الناس بتدي التليفونات لأولادها وخلاص".