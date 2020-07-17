"أم عادل".. مُعمرة فلسطينية تقهر فيروس كورونا

صحة
بشكل أشبة بالمعجزة، استطاعت سيدة فلسطينية أن تقهر فيروس كورونا المستجد وهى بعمر 91 عامًا.
ووفقا لوكالة "معا" الإخبارية، نقلا عن مصادر طبية في فلسطين، تعافت زينب اللحام الشهيرة بـ "أم عادل" أكبر مصابة بفيروس كورونا، والتي أعلن عن تعافيها بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لـ"كوفيد 19".
وأصيبت الحاجة زينب في نهاية شهر يونيو إلى جانب العديد من أفراد عائلتها التي تقطن في مخيم الدهيشة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما أعلنت تعافي 1487 حالة.
وأضافت الوزارة الفلسطينية، أنه جرى تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الخليل.
وأشارت إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغ عددها 17 حالة، بينها 6 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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