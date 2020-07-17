ريا أبي راشد تتألق بإطلالة مفعمة بالأنوثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مجموعة جديدة من الصور لها أثناء وجودها في ضمن حدث "Vogue Fashion’s Night In" المقامة في أبو ظبي.
ظهرت ريا وهي ترتدي فستان أسود مميز بدى مناسب على قوامها، وأبرز رشاقتها.
واختارت ريا موديل ذو قصة بسيطة غير متكلفة وهذا ما جعلها تلفت أنظار متابعيها وتفاعلوا معها بالتعليقات.
أما عن الفستات فهو أسود طويل، ومزيناً من أعلى الصدر والمنتصف وقبل النهاية بخطوط شفافة.
واعتمدت ريا مكياج يميل إلى اللوك البرونزي والذي تناسب مع لون شعرها، واختارت اكسسوارات بسيطة جدا تمثلت في حلق واسورة وسلسلة باللون الجولد.
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