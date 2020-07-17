تعاني من ضبابية عدسات النظارة بسبب الكمامة؟.. طريقة سهلة للتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن:

يعاني مرتدو النظارات من بعض المشكلات المزعجة الناتجة عند ارتداء الكمامة، وأبرزها ضبابية عدسات النظارة، بسبب تراكم البخار الصادر عن الفم عليها، مما يؤدي إلى تشويش الرؤية، فكيف يمكن التغلب من هذه المشكلة؟

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