ماسك الزعتر لبشرة صافية ولون موحد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - تحلم أي امرأة بوجه مشرق بلون موحد خال من أي بقع داكنة، لذا يعد الزعتر من الأعشاب الطبيعية الهامة في مجال التجميل والعناية بالبشرة؛ نظراً لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادّات الأكسدة والمعادن المفيدة للبشرة، وإليك فوائد الزعتر للبشرة مع طريقة تحضير ماسكات طبيعية لبشرة صافية ولون موحد.



فوائد الزعتر للبشرة:

فوائد الزعتر للبشرة



يعالج المشاكل الجلدية.

يعالج التهابات الجلد والالتهابات الفطرية.

يغذي البشرة ويعمل على تطهيرها.

يحافظ على شباب البشرة.

يخفف من آثار البثور والندبات.

يعالح شروق الشمس.

ينظف البشرة من البكتيريا والشوائب.

يساعد على تفتيح البشرة.

يخفف من التجاعيد.

يعالج العديد من مشاكل البشرة، وظهور حبوب الشباب والتقرّحات، والالتهابات الفطريّة.

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ماسكات الزعتر للبشرة



ماسك الزعتر والليمون

ماسك الزعتر والليمون



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة كبيرة من الليمون.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

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طريقة التحضير:

اخلطي الزعتر مع لبن الزبادي والعسل والليمون جيداً؛ حتى يتكون لديك خليط متماسك.

طريقة الاستخدام:

طبقي الخليط الذي قمت بتحضيره على الوجه كاملاً لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.



ماسك زيت الزعتر وزيت الجوجوبا

ماسك زيت الزعتر وزيت الجوجوبا



مكونات الماسك:

4 قطرات من زيت الزعتر.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.



طريقة التحضير:

اخلطي زيت الزعتر مع زيت الجوجوبا وبيكربونات الصويا حتى يتكون لديك مزيج كريمي.

طريقة الاستخدام:

طبقي الخليط الذي قمتِ بتحضيره على الوجه كاملاً لمدة ١٠ دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار الخليط مرتين يومياً في الصباح والمساء.

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