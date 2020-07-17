كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - قد يكون هذا السؤال هو أكثر ما يشغل بال الفتيات خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهو "كيف أجعل رائحة جسمي عطرة طوال اليوم؟"، فالرائحة النظيفة والعطرة والتي تعبق مع مرور المرأة في المكان هي غاية تسعى إلى تحقيقها كل النساء، وهنا لا نقصد رائحة العطور التي يتم شراؤها من المحال التجارية، بل رائحة النظافة- إن صحّ القول- التي تفوح من السيدة بمجرّد أن تتحرّك نظرًا لما يعكسه هذا الأمر من جمال واهتمام وعناية بنظافتها.



اليكِ في ما يلي مجموعة من الخلطات الطبيعية لإعطاء الجسم رائحة مميزة أدخليها ضمن برنامج العناية بالبشرة مع عدد من النصائح الهامة التي تجعل رائحتكِ تدوم لفترة أطول.



خلطات طبيعية لتعطير الجسم طبيعيًا





خلطة الصابون والمسك

خلطة طبيعية لتعطير الجسم



المكونات:

الصابونة المفضلة لديكِ

القليل من المسك



الطريقة:

قطّعي الصابونة واخلطيها مع المسك، ثم دلكي الجسم بهذا الخليط بعد الاستحمام مباشرةً واتركيه لدقائق ثم اشطفيه بالماء فقط، فهو يمنح الجسم عطراً مميزاً وطويل الأمد.



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خلطة الصابون والزيت والليمون

خلطة طبيعية لتعطير الجسم

المكونات:

الصابونة المفضلة لديكِ

ملعقتان من زيت اللوز

ملعقتان من عصير الليمون الطازج



الطريقة:

قطّعي الصابونة وامزجيها مع زيت اللوز وعصير الليمون، ثم ضعي المكوّنات على نار منخفضة إلى أن تذوب وتتداخل جيداً، وتصبح كريميّة الشكل، ثم ادهني كميّةً بسيطة من المزيج على بشرتكِ كاملةً لتتمتعي بنعومة وعطر دائم.



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خلطة إكليل الجبل

خلطة طبيعية لتعطير الجسم



المكونات:

كوبان من عشبة إكليل الجبل

نصف لتر من الماء



الطريقة:

انقعي إكليل الجبل في الماء لمدة ربع ساعة ثم صفيه وأضيفي السائل إلى ماء الاستحمام لتحصلي على رائحة مميزة وجذابة.



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نصائح تحافظ على رائحة جسمكِ عطرة

تعطير الجسم

بالطبع يلعب اهتمامك بنظافتك الشخصية دوراً هاماً وأساسياً بتمتعك برائحة جسم عطرة. أضيفي الملح وفقاعات الصّابون إلى ماء الإستحمام. استعملي سائل الإستحمام ذو الرائحة الطبيعة. إدهني جسمك باللوشن المعطّر. استعملي البودرة المعطّره للجسم بدلاً من مزيل العرق لأنّها تدوم فترةً أطول وهي صحية أكثر. أزيلي شعر جسمك إذ أن الجسم الخالي من الشعر الزائد يجعلك تستفيدين من العطر فترةً اطول. تأكدي من نظافة ملابسك قبل إرتدائها ورشّي عليها سبراي معطِر. إصنعي أكياساً قطنيّه صغيرة واملئيها بالورود المجففة والمعطرة ووزعيها بين ملابسكِ. بعد تنظيف أذنيكِ ضعي بعضاً من الكريم خلفهما بواسطه القطن. استعملي عطراً مخصصاً للشعر.

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