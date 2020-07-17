موديلات مناكير أنثوية من النجمة سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - تشكل النجمة الشابة سيلينا غوميز Selena Gomez ، أفضل مصدر إلهام في مجال تزيين الأظافر وموديلات المناكير الناعمة والمميزة في آن. فسواء كنت، تحبين الأظافر الأحادية اللون، أو مزينة بأحجار الراين، أو الأظافر النيود الكلاسيكية، أو الأظافر المطلية بالمناكير الأحمر المشرق، نرصد لك في هذا المقال، موديلات مناكير أنثوية من سيلينا غوميز، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



المناكير الأبيض الموحد

المناكير الأبيض الموحد



في العرض الأول لشركة Dolittle، اعتمدت النجمة سيلينا غوميز المناكير الأبيض الموحد، لا سيما أنه أحد ألوان المناكير التي تستخدم في المواسم والمناسبات كافة، إضافة الى أنه ملائم جداً للأيام العادية، كونه يتماشى مع معظم ألوان الملابس، إضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة.

تابعي المزيد: طرق للتأكد من صلاحية طلاء الأظافر



المناكير النيود

المناكير النيود



يعد المناكير النيود عنصراً أساسياً في إطلالات النجمة سيلينا غوميز، فهو لون رائج جداً بين النساء عموماً، والنجمات خصوصاً. اعتمديه لجميع إطلالاتك بأسلوب ناعم، واختاري تدرجات النيود التي تتناغم مع لون بشرتك، لتكون إطلالتك مكتملة.



الأظافر المزينة بالأحرف السوداء RARE

الأظافر المزينة بالأحرف السوداء RARE



للاحتفال بألبومها الأخير، زينت النجمة سيلينا غوميز أظافرها بالأحرف السوداء: RARE، الى جانبها اعتمادها المناكير الأبيض كقاعدة أساسية. بإمكانك اختيار الأحرف التي ترغبين فيها، واعتمادها على أظافرك، وذلك على طريقة سيلينا غوميز.

Advertisements



المناكير الهولوغرام البراق

المناكير الهولوغرام البراق



إذا كنت من محبات الجرأة، اعتمدي لأظافرك المناكير الهولوغرام البراق على طريقة النجمة سيلينا غوميز، فهو أحد موديلات الأظافر المميزة والعصرية التي تناسب المرأة المحبة للجرأة. اعتمديه في المناسبات والسهرات، إلا أنه لا يناسب الأيام العادية، أو إطلالتك في العمل.



المناكير الفرنسي المرصع بأحجار الراين

المناكير الفرنسي المرصع بأحجار الراين



يعد المناكير الفرنسي من أكثر موديلات الأظافر نعومة وأناقة، لا سيما أنه ملائم لجميع الأوقات، حيث بإمكانك اعتماده في المناسبات، كما الأيام العادية. اعتمديه بالطريقة التقليدية، إنما مزيناً بأحجار الراين، وذلك بأسلوب النجمة سيلينا غوميز.



المناكير الأحمر المشرق

المناكير الأحمر المشرق



لا شك أن الأحمر هو أحد أكثر ألوان المناكير استخداماً من النساء، فهو لون أنثوي بامتياز، ويسلط الضوء على اليدين والأظافر. فاعتمديه مشرقاً على طريقة النجمة سيلينا غوميز، الى جانب أحمر الشفاه بدرجة الأحمر نفسها.

تابعي المزيد: أفضل مناكير نيود لجميع ألوان البشرة