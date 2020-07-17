6 عطور عالمية تأخذك الى رحلة الأحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - في ظل جائحة كورونا، يتعذر السفر هذا الصيف الى الكثير من البلدان التي تعد من أبرز الوجهات السياحية العالمية. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، ستة عطور عالمية مصنوعة من نغمات مختلفة مستوحاة من حدائق أجمل البلدان حول العالم، لتسافري معها في رحلة الأحلام.



Dior Sakura Fragrance

Dior Sakura Fragrance



يجسد هذا العطر رائحة الآلاف من أشجار الكرز المزهرة في اليابان، ورائحته الوردية الغنية تكريم للحدائق الملئية بالورود والأزهار في هذا البلد الجميل. بالتالي، إن كنت ترغبين في زيارة اليابان، استخدمي هذا العطر الأنيق من ديور Dior، الذي سينقلك برائحته الى اليابان، في ظل صعوبة السفر بسبب انتشار جائحة كورونا.

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Byredo Gypsy Water

Byredo Gypsy Water



لا شيء أفضل من رائحة التربة والغابات لإحياء الحواس، ويعد هذا العطر أفضل خيار لذلك، فبمجرد استخدامه ستشعرين أنك قريبة جداً من الطبيعة ومناظرها الخلابة الرائعة. بالتالي، يعد عطر Byredo Gypsy Water أفضل رحلة الى غابات أوروبا رائعة الجمال.



L’Occitane Terre de Lumière Eau de Parfum

L’Occitane Terre de Lumière Eau de Parfum



يتميز هذا العطر برائحته المنعشة والجذابة التي ستنقلك مباشرة الى جنوب فرنسا، فهي مليئة بنغمات اللافندر والعسل واللوز. فسافري مع هذا العطر الى الجنوب الفرنسي الخلاب، وتمتعي برائحة مميزة تدوم طويلاً لتلفتي النظر أينما كنت.

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Tom Ford Champaca Absolute

Tom Ford Champaca Absolute



تركيبة هذا العطر زهرية ثقيلة برائحة الشمبانيا، وزهرة الماغنوليا التي تستخدم في البخور في العديد من معابد مدينة بالي وفي عروض الشوارع البالية التي تكتظ بالزهور والفواكه وعصي الجوس المحترقة. ويتم زراعة هذه الأزهار النادرة والمكلفة من قبل الآلاف لإنتاج زجاجة واحدة من هذا العطر الفخم والأنيق.



Armani Ocean di Gioia Eau de Parfum

Armani Ocean di Gioia Eau de Parfum



إنه أحدث عطر صادر من علامة أرماني Armani، يرتكز على نغمات المسك الخشبي ذي الرائحة النضرة ، والياسمين المائي، ورائحة الكمثري المتلألئة، لتشكل مزيجاً مالحاً ومبهجاً. يمثل هذا العطر الأنيق رائحة المحيط المبهجة لينقلك في رحلة بحرية رائعة.



Demeter Thailand Fragrance

Demeter Thailand Fragrance



هذا العطر مستوحى من رائحة التوابل والنكهات التي تنتشر في الهواء الطلق في تايلايند. فإن كنت تتوقين الى زيارة هذا البلد الجميل، استخدمي هذا العطر الغني الذي يجسد جمال شوارعها وروعة أكلاتها الشهية، ونسيمها العليل، فرائحته كفيلة بأن تبث فيك الطاقة التي تتمتعين بها خلال رحلات السفر.

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