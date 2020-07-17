تسريحات شعر تناسب المرأة العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - يشكّل ضيق الوقت في الصباح المشكلة الأساسية أمام المرأة العاملة، لذلك تبحث دائماً عن تسريحات شعر سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت والجهد. لكن في الأحوال كافة، لا تدعي هذه المشكلة تقف عائقاً أمامك، في الحصول على إطلالة مكتملة ومصقولة في أي وقت من الأوقات. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر مناسبة للمرأة العاملة لجميع أطوال الشعر، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الشعر المبلل للشعر القصير

تسريحة الشعر المبلل للشعر القصير



أحد الأسباب التي تجعلك تقصين شعرك هو تقليل الوقت الذي تستغرقينه للاستعداد للعمل يومياً. وتعد تسريحة الشعر المبلل أفضل خيار لك كونها أنيقة وسهلة ولا تستغرق منك سوى دقائق معدودة. بللي شعرك ومشطيه الى الخلف واجعلي الغرة جانبية مسحوبة خلف الأذنين. من ثم، ضع كمية كافية من جل الشعر على راحتي يديك ومرريها على كامل شعرك.

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تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة المضفرة للشعر القصير

تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة المضفرة للشعر القصير



تعد تسريحات الضفائر بمختلف أشكالها من أفضل الخيارات للمرأة العاملة، فهي تناسب جميع أطوال الشعر ولا تستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن أنها توفر إطلالة هادئة وأنيقة. في مقدمها تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة المضفرة. سرحي شعرك في البداية، من ثم مشطي الغرة واجعليها جانبية مضفرة وثبتيها بدبوس صغير أو شريط مطاطي ناعم عند حدود الأذنين. واحرصي على استخدام القليل من مثبت الشعر لتثبيت الغرة في مكانها.



تسريحة الشعر المثبتة بالبندانا للشعر متوسط الطول

تسريحة الشعر المثبتة بالبندانا للشعر متوسط الطول



يعد البندانا من أفضل الأكسسوارات التي تجعلك تتحكمين بشعرك مهما كان طوله، وخصوصاً إذا كان متوسط الطول. في البداية، مشطي شعرك، ومرري البندانا فوق الغرة وثبتيه في منتصف الرأس، واتركي باقي شعرك من الخلف منسدلاً بشكل عفوي. كما بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، الى جانب بندانا الشعر.

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تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك للشعر متوسط الطول

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالمشابك للشعر متوسط الطول



إذا كنت تجدين صعوبة في التحكم بشعرك في الصباح، فإن تسريحة الكعكة المنخفضة هي خيار مثالي لك، كونها سهلة وسريعة وتوفر لك إطلالة مريحة وأنيقة في آن. اسحبي شعرك عند حدود الرقبة واجعليه على شكل كعكة منخفضة. واجعلي الغرة جانبية وثبتيها بمشابك الشعر الناعمة.



تسريحة ذيل الحصان المعقودة للشعر الطويل

تسريحة ذيل الحصان المعقودة للشعر الطويل



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فلا شك أنك تعتمدين في أوقات كثيرة تسريحات ذيل الحصان، لا سيما أنه بإمكانك تنفيذها خلال دقائق معدودة. ولإطلالة العمل، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المعقودة. اسحبي شعرك الى حدود الرقبة ولفي شعرك كما لو أنك تصنعين منه كعكة، واسحبي من ثم أطراف الشعر من منتصف الكعكة وثبتيها على شكل ذيل حصان معقود، وثبتيها بوشاح قماشي ناعم. واتركي بعض الخصلات الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة للشعر الطويل

تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة للشعر الطويل



إذا كنت من صاحبات الشعر الويفي أو الكيرلي بشكل طبيعي، فإن تسريحة الشعر نصف المرفوعة هي من أفضل الخيارات لك إن كنت تعانين من ضيق الوقت خلال الاستعداد للعمل في الصباح. يكفي أن تجمعي الجزء العلوي من الشعر وسحبه حول التاج وفوقه، مع تثبيته بأكسسوارات الشعر المناسبة.

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