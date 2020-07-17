إطلالات متنوعة للصيف من سارة اليافعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - سارة اليافعي، ممثلة يمنية، وُلدت وعاشت في السعودية، بدأت مشوارها الفني منذ عام 2007، حين كان عمرها لا يتخطى العشرين عامًا، وبرزت في العديد من الأعمال السعودية، مثل: "شباب البومب" و"عمشة بنت عماش"، ولحرصها على مظهرها والتنوع في إطلالاتها المختلفة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من نصف مليون متابع، فقد جمعنا لكنّ منها عدة إطلالات لأزياء أنيقة ومختارة بعناية، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكن وإطلالاتكن.

خيارات العبايات الخليجية

خيارات العبايات الخليجية

للعبايات الخليجية مكانة جدًّا كبيرة ولاسيما لدى الفتيات السعوديات، لذا ارتدت سارة اليافعي عباية بيضاء مصممة بأكمام مرفوعة ومزينة بياقة ذهبية مع إحدى إطلالاتها الكاجوال لخيار أنيق، وتألقت بعباية بيضاء ناعمة مع بنطال الجينز الأزرق وتيشيرت أبيض ناعم، وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء من علامة ديور وحذاء رياضي أبيض لمظهر حيادي، وظهرت بعباية سوداء مصممة بأكمام مرفوعة وبحزام للخصر لإطلالة فاخرة.

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تنسيقات كاجوال للشابات

تنسيقات كاجوال للشابات

تفضل الكثيرات من الفتيات خيارات الأزياء الكاجوال خلال إطلالاتهن اليومية أو اجتماعات الأصدقاء البسيطة، وعن سارة اليافعي فقد أطلت ببنطال الجينز الأزرق مع معطف صوفي خفيف باللون الفوشيا المزين بأزرار بُنية في المنتصف لخيار مناسب للشابات، وظهرت ببنطال الجينز مع تيشيرت أسود مزين بالأبيض ومعطف طويل بني لمظهر حيادي، وارتدت بلوزة بيضاء مع تنورة قصيرة ومعطف عصري مصممين بقماش رمادي مزين بالدوائر الذهبية.

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الفساتين القصيرة من سارة اليافعي

الفساتين القصيرة من سارة اليافعي

لجأت سارة اليافعي للفساتين القصيرة المصممة بأكمام طويلة في الكثير من إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها اختارت فستانًا مزينًا بالأبيض والأسود مع حذاء بوت أسود، وارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الأحمر، ليضفي عليها مظهرًا كلاسيكيًّا جذابًا، ونسقت في إطلالة أخرى فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا بالأزرار الذهبية لزي ناعم، وجاءت بفستان أحمر قصير مزين بأكمام مرفوعة وحزام للخصر من علامة ديور.

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فساتين المناسبات الضخمة

فساتين المناسبات الضخمة

للمناسبات الضخمة، اعتمدت سارة اليافعي على الفساتين البسيطة والمميزة، ومنها تأنقت بفستان سماوي مكشوف الأكتاف ومصمم بنفشة بسيطة في الجزء السفلي، وزُيِّنَ التصميم بحبات اللؤلؤ الناعمة لمظهر مناسب للشابات، وتجملت بفستان أسود طويل مكشوف الأكتاف ومصمم بقَصَّة ناعمة، وأكملته بعقد فضي ضخم، وتزينت بفستان أسود قصير وناعم، وأكملته بالمجوهرات الفضية وحذاء البوت الطويل باللون الأسود.