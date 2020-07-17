جلابيات وقفاطين مغربية من وحي زينب صابر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - تعتمد المذيعة المغربية ومقدمة البرامج زينب صابر على إطلالات الأزياء المغربية من الجلابيات والقفاطين، فما زال المغاربة يعتزون بأزيائهم كأحد رموز الثقافة الشعبية المتشبعة بأصالتهم، ومهما تعددت أنواع الأثواب وجودتها تبقى للقفاطين والجلابيات مكانة خاصة لجميع الطبقات والمناسبات في المغرب.

خيارات الجلابيات المغربية بالألوان العصرية

الجلابيات المغربية بالألوان العصرية

فضّلت المغربية زينب صابر الظهور بالجلابيات الملونة بألوان عصرية لتناسب الشابات، حيث تألقت بجلابية برتقالية مصممة بحزام أصفر ونقوشات ناعمة لخيار مناسب للتجمعات البسيطة والمشاوير اليومية، وظهرت بجلابية سماوية مزينة برسمة فتاة كرتونية من المنتصف لإطلالة مرحة بأسلوب شبابي، وأطلت بجلابية برتقالية مطرزة بالبنفسجي من المنتصف وفي الأكمام، وأخرى زهرية مطرزة بالنقوش اللامعة.

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إطلالات الجلابيات المغربية بالألوان الداكنة

الجلابيات المغربية بالألوان الداكنة

تفضل الكثيرات من النساء خيارات الجلابيات المغربية بالألوان الداكنة؛ لإخفاء عيوب الجسم، وإضافة المزيد من الفخامة والتألق على إطلالاتهن، وعن زينب فقد اختارت جلابية بدرجة داكنة من الأخضر المطرز بالخطوط الزهرية والنقوش الملونة في الجزء العلوي من التصميم، ونسقت جلابية سوداء مطرزة بالنقوش الملونة مع مجوهرات ذهبية أنيقة، وارتدت جلابية بنفسجية مطرزة بالأزرق والذهبي لخيار شبابي مناسب للحفلات والتجمعات البسيطة.

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كيف تجمِّل زينب صابر خياراتها بالجلابيات الناعمة؟

الجلابيات الناعمة

تحرص المذيعة المغربية زينب صابر على التنوع في خياراتها بالأزياء المغربية، التي تنشرها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ربع مليون شخص، ولكن في أغلب صورها تعتمد على الأساسيات الجمالية ذاتها، حيث تكمل إطلالاتها بالجلابية التي تتسم بالمظهر البسيط مع تسريحات الشعر المنسدلة والمكياج المرتكِز على أحمر الشفتين الزهري، وتحرص على وضع المناكير باللونين الزهري والأحمر، وتختار المجوهرات الذهبية بمختلف أشكالها المناسبة لإطلالاتها.

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تنسيقات زينب صابر للقفاطين

القفاطين

تعتمد المذيعة المغربية زينب صابر على خيارات القفاطين في المناسبات، ومنها تأنقت بقفطان أخضر من قماش الساتان المطرز بالذهبي في الجزء العلوي ومن المنتصف لخيار مميز، وأكملت إطلالاتها بالمجوهرات الذهبية الناعمة، وتجملت بقفطان أصفر مزين بالقماش السكري المطرز بالذهبي والفصوص البسيطة لإطلالة عصرية مناسبة لفصل الصيف، وفي مهرجان الشواطئ المغربي تزينت زينب بقفطان من قماش الساتان الملون بدرجة الأزرق النيلي ومطرز بالذهبي بطريقة عصرية مناسبة للشابات في مختلف مناسباتهن.