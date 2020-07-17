خيارات صيفية للمحجبات الحوامل من وحي فطامي بو حمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - تحتاج الفتيات الحوامل إلى الإطلالات الأنيقة والمريحة في الوقت ذاته، حيث تسهِّل عليهن الحركة ولا تضرّ بصحة مولودهن، كما يجب عليهن التنوع في إطلالاتهن؛ لتلائم التغيرات الجديدة في شكل الجسد، ولظهورهن بإطلالة مميزة ومحتشمة، جمعنا لكم هذه الخيارات من مدونة الموضة فطامي بوحمد.

خيارات كاجوال بالبنطال

خيارات كاجوال بالبنطال

إن كنتِ من مُحِبَّات البنطلونات، فقد جمعنا لكِ من فطامي عدة خيارات، كارتدائها للبنطال الأسود الضيق مع بلوزة واسعة سوداء مزينة بخطوط بيضاء رفيعة، أو ظهورها ببنطال وبلوزة واسعين بقماش القطن الزهري، وتتزين فطامي مع الخيارات الكاجوال بالحجاب الأبيض والحذاء الرياضي المناسب لإطلالتها، لخيار مريح وأنيق.

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فساتين المناسبات البسيطة

فساتين المناسبات البسيطة

للمناسبات البسيطة، يمكن لفطامي أن تلهمكن عدة خيارات، حيث تأنقت بفستان أبيض واسع مصمم بنقوش صفراء وحزام للخصر لمظهر صيفي، وتجملت بفستان أبيض مزين بعدة نقوش مختلفة على أجزائه، وارتدت فستانًا أبيض مصممًا بمطاط في الخصر ومُكمل بأزرار في الأعلى لمظهر نقي، واختارت فستانًا زهريًّا مصممًا بأكمام مرفوعة ومُكملًا بنقط لمظهر أنثوي، ونسقت فستانًا أزرق مزينًا بعدة طبعات ملونة مع حذاء أصفر لكسر اللون، وأطلت بفستان أبيض مزين بزهور زهرية، وأكملته بقبعة بيضاء للرأس، وظهرت بفستان آخر سماوي واسع مزين من الجزء العلوي بالأبيض.

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نصائح للحوامل عند اختيار الأزياء

فطامي بوحمد

لوقوع الكثيرات من النساء الحوامل في الأخطاء، جمعنا لكنّ عدة طرق تسهل عليكنّ اختيار أزيائكن في فترة الحمل، وأولها تحديد ومعرفة ما ينبغي شراؤه؛ حيث تنفق الكثيرات ميزانية كبيرة على ملابس الحمل التي لن تحتاجها عند حملها لمرة أخرى، بسبب تغيُّر خطوط الموضة وغيرها من الأسباب، فربما تحتاج السيدة لبنطلون من الجينز الواسع، وعدة فساتين مناسبة للطقس، وقمصان فضفاضة، كما يجب تجنُّب شراء ملابس الحمل جميعها في وقت واحد؛ حيث لا يمكنك معرفة التغيير الذي قد يحدث لجسدك طوال شهور الحمل، فقد تشترين بعض القطع وتُفاجَئِين بأنها ضيقة أو فضفاضة جدًّا، لذا من المهم إجراء عملية التسوق على فترات متقطعة، وذلك كلما حدث تغير في جسمك أو زيادة في الوزن، وإن كنتِ لا ترغبين في إظهار وزنك الحقيقي فابتعدي عن النقوش الصاخبة، واختاري الملابس بألوان محايدة أو بنقوش زاهية خفيفة وبسيطة؛ لتجعل جسمك يبدو أطول وأنحف، ويُفضَّل اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود والأزرق، فهذه الألوان سوف تساعدك كثيرًا في تنحيف شكل الجسم، ولإعطاء إطلالاتك المحايدة نوعًا من المرح والبهجة، أضيفي الأكسسوارات الملونة والزاهية، سواء من خلال الوشاح أو المجوهرات، وابتعدي عن الأحذية ذات الكعب؛ حتى لا تضري بصحة طفلك القادم.