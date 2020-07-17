كسور وكدمات و"عضة".. الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ الطفلة مكة من تعذيب والدها

أخبار من الوطن نيوز

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة اعتداء أب وتعذيبه لطفلته التي تبلغ من العمر 4 أشهر، وتسبب في إحداث إصاباتها بكدمات بالوجه، و"عضة" بالكتف الأيسر، وكسر بمنتصف عظمة الساق اليمنى، وجرى عمل جبيرة فوق الركبة، وكسر منتصف عظمة الزند الأيسر، وجرى عمل جبيرة فوق الكوع، وفقا لتقرير مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج.

واوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه جرى رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور أحيلت إلى خط نجدة الطفل 16000، للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ولفتت "السنباطي" إلى أنه جرى التوصل إلى والدة الطفلة مساء أمس، لتقديم الدعم والمساندة لها وللطفلة، وجرى تحرير المحضر رقم 12782 لسنة 2020 جنح المرج، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حاليا في الواقعة.

وأشارت "السنباطي" إلى أنه جرى ندب محام من وحدة الدعم القانوني التابعة لخط نجدة الطفل 16000، لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانوني اللازم، وبحضور أخصائية اجتماعية لتقديم تقرير بتوصياتها بشأن إخراج الطفلة من حالة الخطر الذي تتعرض له وفق أحكام قانون الطفل.

وأكدت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفلة وتعريض حياتها للخطر طبقا للمادة 96 من قانون الطفل المصري، والذي ينص على "يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية (إذا تعرض أمنة أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر)، مؤكدة أن المجلس سيتابع حاة الطفلة، وسيقدم لها الدعم اللازم لضمان حسن رعايتها.