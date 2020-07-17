بعد 12 يوما على وفاتها.. أول رسالة من حساب رجاء الجداوي على إنستجرام

علاقات و مجتمع

بعد 12 يوما من وفاة الفنانة رجاء الجداوي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، استخدمت حفيدتها الوحيدة "روضة" حسابها للمرة الأولى.

ونشر حساب الفنانة الراحلة، صورتها مدون عليها إحدى جملها: "كلمة حب وكلمة ود من أصغر كلمات اللغة العربية.. ياريت نحب بعضنا كلنا، وياريت يفضل الود هو اللي رابطنا كلنا".

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وعلقت حفيدتها على الصورة التي نشرتها من حسابها قائلة: "أنَّا كانت بتحب الـinstagram قوي، وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه.. وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا إننا نفضل ننزل صورها على طول ومنوقفش، علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهاردة، للأسف مش هيكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل، بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوي.. أميرة وروضة".

وتفاعل الكثير من متابعي وأصدقاء الفنانة الراحلة على المنشور، منهم الفنانة درة: "حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة"، والفنانة إيمي سمير غانم: "بحبكم"، والفنانة فيفي عبده: "حبيبة قلبي ربنا يرحمك برحمته، ست عظيمة في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا حبيبتي، وحشتينا وحشتينا والله".

ويذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت في 5 يوليو الجاري، بعد 43 يوما من الصراع مع فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.