الامارات | غرق شاب أردني في نهر كيرن في لوس أنجلوس

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شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شاب أردني في نهر كيرن في لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشدت عائلة الشاب الأردني، سمير محمد جميل طوالبة، الجهات المعنية في المساعدة بالعثور عليه بعد فقدانه في أحد الأنهار بولاية كاليفورنيا الأميركية الأسبوع الماضي.
وقال فارس الطوالبة، شقيق الشاب سمير، البالغ من العمر 30 عاما لـصحيفة ”الغد” الأردنية، اليوم الجمعة، إنهم “تبلغوا بفقدانه في نهر “kern river” شمال مدينة لوس أنجلوس وبالتحديد مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا الثلاثاء الماضي”. مشيرا أن عمليات البحث عنه لا تزال جارية دون العثور عليه.
وذكر أن شقيقه يعمل في الولايات المتحدة منذ العام 2014، وأنه كان وقت الحادثة يتنزه مع صديقه قرب النهر قبل أن يفقد أثره.
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