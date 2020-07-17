الحواجب هي من المناطق الأساسية في الوجه التي تحدد ملامح كل امرأة والتي لا بدّ من أن يكون مظهرها جميل. من هنا، تلجأ الكثير من النساء إلى تحديد الحواجب وإخفاء الفراغات فيها، من خلال استخدام قلم الكحل، الايشادو أو تاتو الحواجب. بالإضافة إلى هذه الأمور، ما رأيكِ في صبغ الحواجب؟ إنها من التقنيات التي يمكنكِ اللجوء إليها أيضاً للحصول على حواجب كثيفة وممتلئة. في هذا السياق، وبالإضافة إلى منتجات الصبغة التي يمكنكِ إيجادها في المتاجر، يمكنكِ أيضاً تحضير خلطات طبيعية تعمل على صبغ الحواجب. تابعي قراءة السطور التالية وتعرّفي على أبرز الخلطات وطريقة تحضيرها لصبغ الحواجب في المنزل.

خلطات طبيعية تساعدكِ على صبغ الحواجب في المنزل

خلطة القهوة والكاكاو تساعدكِ على صبغ الحواجب في المنزل

إذا أردتِ الحصول على حواجب باللون البني، قومي بتطبيق الخطوات التالية، باستخدام القهوة والكاكاو وغيرها من المكوّنات الطبيعية.

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من تفل القهوة

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند

ملعقتين كبيرتين من العسل

طريقة التحضير

ضعي في وعاء ملعقتين صغيرتين من تفل القهوة وأضيفي فوقهما نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو على أن يكون بلون البني الفاتح.

امزجي الخليط جيداً حتى تحصلي على لون واحد ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من العسل.

امزجي المكوّنات من جديد جيداً حتى تصبح الخلطة متماسكة واتركيها لدقيقتين قبل تطبيقها على الحواجب.

استعيني بفرشاة ماكياج لوضع الخلطة على رسمة الحاجب من دون الخروج عن حدودها أي كأنك ترسمينهما وطبّقي الخليط لعدة مرات على الشعيرات.

اتركي المكوّنات على حاجبيك لـ20 دقيقة على الأقل وبعد مرور الوقت المحدد، استعيني بعيدان القطن لإزالة بقايا الخلطة ومرّريها بلطف لتتخلّصي نهائياً من الحبيبات الصغيرة.

أشطفي وجهكِ بالصابون والماء البارد وجففيه جيداً. تستخدم هذه الخلطة لإعطاء اللون الأسود والبني الداكن.

خلطة الالوفيرا والكاكاو تساعدكِ على صبغ الحواجب في المنزل



هذه الخلطة ستساعدكِ في الحصول على حواجب باللون البني، ويمكنكِ جعله داكن أكثر أو العكس، وذلك بحسب نسبة الفحم المنشط التي تستخدمينها، أي كلما قمتِ بزيادة نسبة الفحم المنشط، كلما أصبح اللون داكن أكثر، والعكس صحيح.

المكونات:

ملعقة من الالوفيرا

ملعقة من الكاكاو

كبسولة من الفحم المنشط

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة من الالوفيرا أو جل الصبار مع ملعقة من الكاكاو وكبسولة من الفحم المنشط.

يمكنكِ أيضاً إضافة زيت فيتامين هـ لتحفيز نمو الحواجب.

ضعي هذه الخلطة لصبغ الحواجب في الثلاجة واتركيه لحوالي 20 دقيقة.

من ثمّ يمكنكِ تطبيق هذا المزيج على حاجبيكِ وغسله حوالي الـ10 دقائق.

خلطة البابونج وعصير الليمون تساعدكِ على صبغ الحواجب في المنزل

خلطة البابونج وعصير الليمون، ستساعدكِ على صبغ حاجبيكِ باللون الأشقر أو على الأقل تفتيح لونها.

المكونات:

حفنة من البابونج

كوب ماء

عصير الليمون

طريقة التحضير

قومي بوضع كمية من البابونج في كوب من الماء المغلي، واتركي المزيج لمدّة ساعة.

بعد مرور الوقت قومي بإضافة كمية متساوية من عصير الليمون.

غمّسي قطعة من القطن في هذا المزيج وطبّقيها على حاجبيكِ.

كرري هذه الخلطة يومياً للحصول على النتيجة المرجوّة.

خلطة الحناء ومسحوق الكركم تساعدكِ على صبغ الحواجب في المنزل

خلطة الحناء ومسحوق الكركم يمكنكِ اللجوء إليها إذا أردتِ الحصول على لون اشقر فاتح.

Advertisements



المكونات:

200 غرام من الحنة البنية

25 غرام من كل من الكركم

25 غرام ورق الشاي الأسود المطحون

طريقة التحضير:

قومي بخلط 200 غرام من الحنة البنية و25 غرام من كل من الكركم وورق الشاي الأسود المطحون، وربع كوب من الماء في وعاء.

اتركي الخليط جانباً لمدة 6 ساعات على الأقل ثمّ قومي بتطبيقه على الحواجب وتركه لمدّة ساعتين للحصول على لون اشقر فاتح في حاجبيك.

خلطة الحناء والليمون تساعدكِ على صبغ الحواجب في المنزل

يمكنكِ التحكّم باللون الذي ستحصلين عليه من خلال خلطة الحناء والليمون، وذلك بحسب لون الحناء الذي تختارينه، مثلاً يمكنكِ اختيار اللون الأحمر أو البني.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الحناء

بضع قطرات من عصير الليمون

طريقة التحضير:

قومي بوضع ملعقة صغيرة من الحناء في وعاء، على أن يكون لون الحناء من اختياركِ، فقد يكون باللون الأحمر أو البني مثلاً.

أضيفي إليها بوضع قطرات من عصير الليمون، وامزجي المكوّنين لتصبح الخلطة على شكل عجينة. ضعي المزيج في الثلاجة لليوم التالي.

قومي بتطبيق الخلطة على حاجبيكِ لمدّة ننراوح بين الـ 20 و الـ60 دقيقة، من بعدها اغسلي حاجبيكِ.

كيفية صبغ الحواجب في المنزل

1- تأكدي من أن الحواجب والرموش نظيفة وخالية من المكياج. ثم قومي بتمشيط الشعيرات باستخدام فرشاة الحواجب والرموش. من بعدها، ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على البشرة حول حاجبيكِ والرموش وذلك لحماية الجلد في هذه المنطقة وعدم تغيّر لونها.

2- قومي بتحضير واحدة من الخلطات الطبيعية التي ذكرناها سابقاً وذلك بحسب اللون الذي تريدين الحصول عليه.

3- من المفضّل استخدام العصا الخشبية الصغيرة لوضع الصبغة على الحواجب إذ أنه من السهل التحكّم بالكمية التي تريدين وضعها. ابدئي بتطبيق الصبغة من الجزء الأمامي من الحاجب حيث أن الشعر أكثر كثافة في هذه المنطقة، ووزّعي الخلطة حتى نهاية الحاجب.

4- بعد الانتهاء من صبغ الحواحب من الجهة اليمنى، اتّبعي الخطوات نفسها لصبغ الشعيرات في الجهة اليسرى.

ملاحظة 1: قبل القيام بصبغ الحواجب، اختبري الخلطة على البشرة خلف الأذن أو عند المنطقة الداخلية من الكوع وذلك للتأكّد ما إذا كان لديكِ حساسية تجاه بعض المكونات أم لا. انتظري يوم وراقبي إذا كان هناك أي برد فعل تحسسي مثل الحكة أو الالتهاب.

قد يهمك ايضاً:

تخلصي من شيخوخة الحواجب بهذه الحيل

تعرفي علي طرق مبتكرة لتقوية حاجبيك وإطالتها في لمح البصر