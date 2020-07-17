تعرف على معنى عبارة " نوتات العطر"

ربما سبق أن قرأتِ عبارة "نوتات العطور" أو سمعتِ بها، ولكنكِ لم تدركي ما معناها. في هذا المقال سنشرح لكِ بالتفصيل ماذا تعني هذه النوتات، ما الفرق بينها، ما أهميتها في تركيبة العطر، وكيف من شأنها أن تؤثر على رائحته. هكذا ستتّضح أمامك الصورة ويزيد إلمامكِ في عالم صناعة هذه المنتجات، لتختاري أريجكِ بتأني ودقّة في المرات المقبلة!



ماذا تعني نوتات العطر؟

كما تعلمين أن كل عطر يتميّز بتركيبة فريدة، تتضمن مستخلص لمزيج من المكوّنات الطبيعية، مثل الزهور، البخور، الأعشاب وغيرها. في صناعة العطور، تتألّف تركيبة الأريج من 3 مستويات من المكوّنات، تسمى بنوتات العطر أم هرم العطر. بمعنى آخر، نوتات العطر هي بمثابة الهرم الذي تستقر على رفوفه المكوّنات حسب وزنها، أكان في قمّة التركيبة، في الوسط، أو في القاعدة

بالتفاصيل، النوتات العليا والتي تتواجد في القمة، تحتوي على مكوّنات خفيفة الوزن، أما النوتات الوسطى فتضم مكوّنات ذات وزن أكبر بقليل، في حين أن المكوّنات الأكبر وزناً تتواجد في النوتات السفلى أي في القاعدة.

الجدير ذكره، أن بعض دور الجمال العريقة، تحدد تفاصيل توليفة العطر والنوتات على قائمة المحتويات في الجهة الخلفية من القارورة. كذلك، يتم الإستعانة بنوتات العطر، عند صناعة تركيبات مخصصة لشخص ما، إذ يتم اختيار المكوّنات من قبله وتوضع في الهرم حسب وزن كل منها، لتُخلق من بعدها تركيبة عطر فريدة من نوعها.

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ما الفرق بين نوتات العطر؟

كما ذكرنا أعلاه، إن نوتات العطر تنقسّم إلى 3 مستويات أم أنواع، تختلف خصائص كل منها حسب الوزن ووقت التبخّر بعد نثر العطر. إليكِ الفرق بينها:



النوتات العليا أو نوتات القمة، أي Top Notes



تكون في قمّة هرم العطر، إذ تستقر عليها المكوّنات الأخف وزناً والتي تتبخّر رائحتها بعد حوالي 5 إلى 15 دقيقة من نثر العطر. من أبرز هذه المكوّنات: الحمضيات، مثل الفاكهة أي الليمون، البرتقال، التوت والعنب. كذلك، تعتبر الأعشاب من المكوّنات الأخف وزناً، مثل اللافندر والمريمية.

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النوتات الوسطى أو نوتات القلب، أي Middle Notes

تكون في وسط هرم العطر، إذ تستقر عليها مكوّنات ذات وزن أكبر، أي أن رائحتها تدوم لوقت أطول من النوتات العليا، كونها تتبخّر بعد حوالي 20 إلى 60 دقيقة من نثر العطر. من أبرز هذه المكوّنات: الزهور، مثل الياسمين، الورد، زهرة البرتقال، النيرولي وغيرها. كذلك، تعتبر بعد التوابل الطبيعية مثل مستخلص جوز الطيب، من بين المكوّنات المعتدلة الوزن.

النوتات السفلى أو نوتات القاعدة، أي Base Notes

تكون في قاعدة هرم العطر، تتضمن المكوّنات الأكبر وزناً والتي تدوم رائحتها لما يقارب الـ6 ساعات بعد نثر العطر. من أبرز هذه المكوّنات: مستخلصات البخور والعود، مثل خشب الصندل، خشب الأرز، العنبر، المسك الأبيض، بالإضافة إلى الفانيلا والبتشولي. من هنا، اختاري رائحة عطركِ المفضّل وفقاً لمكوّنات النوتات السفلى، لأن أريجها هو الذي سيدوم لوقت أطول.

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