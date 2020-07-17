طرق استخدام زيت اللافندر لشعر أكثر صحة ولمعان

لا يخلو روتين العناية بالشعر من الزيوت، حيث تتوفر أنواع عديدة من زيوت الشعر والتي تختلف بحسب رائحتها أو نسبة التغذية التي توفرها للشعر. في هذا المقال، سنتحدث عن نوع من زيوت الشعر وهو زيت اللافندر الذي يتميّز بعدّة فوائد للشعر، كما سنعرفكِ على 3 طرق لاستخدام زيت اللافندر للشعر لزيادة لمعانه وتقويته.

ما هو زيت اللافندر؟

زيت اللافندر هو الاسم الذي يطلع على مستخلص زهور اللافندر الذي يتم إستخلاصه بطرق معينة، واستخدامه في العطور أو الروائح، اللوشن ومستحضرات العناية بالأطفال.

له مميزات عديدة تجعل منه واحد من المستحضرات التي يجب أن تتوفر في روتين العناية بالشعر لديك.

فوائد زيت اللافندر

يحمل زيت اللافندر للشعر العديد من الفوائد:

يحمي من تساقط الشعر

يعزز من نمو الشعر

يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس

يمنع ظهور الشيب المبكر

يضيف اللمعان والبريق للشعر

يساعد على التخلص من القشرة

يحمل خصائص مضادة للفطريات التي قد تصاب بها فروة الرأس

طرق استخدام زيت اللافندر للشعر

إليك 3 من طرق استخدام زيت اللافندر للشعر لزيادة لمعانه والحفاظ على صحته



الطريقة الأولى: زيت اللافندر لمنع تساقط الشعر

تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من زيت اللافندر وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. قومي بمزج المكونين واتركي الخليط يرتاح قبل استخدامه. ضعيه على فروة الرأس مع التدليك لمدة 15 دقيقة واتركيه على شعرك طوال الليل. قومي بتغطية رأسك حتى لا تتسخ الوسادة واغسلي شعرك صباحاً باستخدام الشامبو واتبعيه بالبلسم. كرري هذه العملية مرة واحدة في الاسبوع للحصول على النتائج المرغوبة.

Advertisements

الطريقة الثانية: زيت اللافندر لنمو الشعر

تحتاجين إلى نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر، نصف ملعقة كبيرة من زيت اكليل الجبل، قطرتين من زيت عشبة الزعتر، نصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، قطرتين من زيت خشب الأرز ونصف ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب. امزجي جميع الزيوت أعلاه بالكميات المكتوبة بشكل جيد باستخدام ملعقة. ضعي الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة 10 دقائق. غطي رأسك بمنشفة رطبة ودافئة لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بالشامبو واتبعيه بالبلسم. كرري العملية مرة أسبوعياً ولمدة تتراوح ما بين 14-16 أسبوعاً للحصول على النتائج المرغوبة.

الطريقة الثالثة: زيت اللافندر للمعان الشعر

تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من زيت اللافندر وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند البكر. احضري وعاء واخلطي المكونين جيداً واتركي الخليط جانباً لبضع دقائق. ابدئي بوضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك جيداً. غطي شعرك واتركي الخليط عليه طوال الليل واغسلي شعرك صباحاً بالشامبو واتبعيه بالبلسم. يمكنك تكرار هذه الخطوة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة.

قد يهمك ايضا:

دللي نفسك بهذة التسريحات لصاحبات الشعر القصير

طرق أنيقة لموضة اسكارف الشعر لإضفاء لمسة جمالية على ملابسك