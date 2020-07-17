5 ماركات قمصان بولو للرجال لارتدائها هذا الصيف

قميص أو تيشيرت البولو من قطع الملابس التي يعتبرها معظم الرجال أساسية ولا غنى عنها؛ فهي تتميز بالبساطة والأناقة والتوسط بين المظهر الكلاسيكي والكاجوال. ولذلك فهي مناسبة لكثير من المناسبات والمواقف، كما أنها موضة متجددة لا تبلى.

وهناك الكثير من ماركات قمصان البولو الرجالية المتميزة، لكن تسهيلاً عليك، جمعنا لك 5 من أفضل هذه القمصان.

1- Sunspel Riviera Polo



مصمم لشخصية جيمس بوند (الفنان البريطاني دانيل كريج) تكريماً لشخصية جيمس بوند الأصلية (شون كونري).

2- Ducan Quinn Smoking Skull Polo



توقيع دانكان كوين الغريب: الجمجمة المدخنة، يعتبر من أشهر العلامات المميزة في هذه القمصان. وهو يظهر نوعاً من الثقة بالنفس والتعالي على الحياة.

3- Mack Weldon Vesper Polo



تماشياً مع الموجة المنتشرة بين كثير من الماركات بإصدار نسخ أقل كلفة من أهم القطع لديها، أصدرت ماك ويلدون هذا القميص الرجالي بألوان متعددة، كلها أنيقة.

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4- Hackett Aston Martin Racing Polo



من الجيد أن تجعل دولاب ملابسك متنوعة، بإضافة القطع الكلاسيكية والكاجوال والرياضية. وهذا القميص من هاكيت إضافة رياضية أنيقة لدولابك. وهو مصنوع أساساً لفريق سباقات السيارات الخاص بشركة أستون مارتن.

5- Orlebar Brown Terry Cloth Polo



ما أجمل بساطة هذا القميص الأنيق. وهو مناسب جداً لارتدائه بعض الخروج من البحر أو حمام السباحة مثلاً لتناول الغداء أو الاستراحة.

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