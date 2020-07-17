أسباب مختلفة للإصابة بداء المشعرات.. إليك طرق الوقاية والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ندى سامي: داء المشعرات من الأمراض المنقولة جنسيًا عن طريق ممارسة العلاقة الحميمة، أو مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير، والتي قد تصيب النساء والرجال على حد سواء، إلا أن الأعراض المصاحبة له تكون أقل حدة لدى الرجال، ويساعد اتباع بعض الإرشادات على الوقاية من الإصابة به. اضغط للمزيد

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