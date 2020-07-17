محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: لا تقتصر مخاطر فيروس كورونا المستجد على أعراضه المزعجة حال الإصابة به فقط، حيث أن مجرد العيش في فترة الجائحة وانتشار الوباء، قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأضرار الصحية دون الإصابة بالعدوى الفيروسية، ومن أبرز تلك المشكلات متلازمة القلب المكسور. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر كورونا قد يهددك بمتلازمة القلب المكسور.. إليك أبرز الأعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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