روان بن حسين في رسالة للفتيات "متسكتيش على حقك"

علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو جديد ظهرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، لتحكي عن تجربتها مع زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، التي تعرضت من خلالها للخيانة والإصابة بمرض جنسي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" مقطع الفيديو، الذي بدأته "روان" بتوجيه الشكر لكل من شاركها قصتها ودعمها، مضيفة أن عرضها لهذه التجربة ربما يكون أمر غير مألوف بالنسبة للمجتمع العربي، قائلة: "يمكن جرأتي وصراحتي جديدة.. والبعض كمان يشوفها غير مقبولة وغلط".

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وتابعت الفاشونيستا الكويتية، أنها تؤمن بأن مشاركتها لأجزاء من القصة له رسالة، قائلة: "أنا لسة مقولتش التفاصيل والتقارير والصور.. لكن قولت أجزاء معينة، ورسالتي ليست التأثير في الأكل والملبس لكن مساعدة البنات اللائي يعشن مثل تجربتي".

ووجهت "روان" رسالتها للبنات، قائلة: "متسكتيش على حقك.. اللي يحبك ميغلطش في حقك.. ولو حد غلط ياخد مسئولية غلطه.. متقعوش في نفس غلطتي.. ومتخلوش نظرة المجتمع والعيب والغلط تخليكي تسكتي عن حقك تجاه الشخص اللي ارتكب جريمة".

واستطردت الفاشونيستا الكويتية في مقطع الفيديو: "لما أسترد عافيتي وأقف على حيلي هقدم كل الدعم للبنات الضحايا اللي عايشين نفس تجربتي السامة.. وعمري ما اتمنيت غير أني أسس عائلة كريمة".

واختتمت "روان" مقطع الفيديو بأنها لم تتمنى غير العيش مع طفلتها: "مش عاوزة غير بنتي لونا.. والله الغني".