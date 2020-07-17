بعد أيام من إخلاء سبيلها.. بسنت محمد تنشر مقاطع رقص جديدة

علاقات و مجتمع

على الرغم من القبض عليها، عقب تقديم بلاغ ضدها بتهمة إثارة الغرائز، وحبسها لمدة 24 ساعة، عادت فتاة "التيك توك"، بسنت محمد، من جديد بمقاطعها المعهودة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت "بسنت" متابعيها بمجموعة صور جديدة، ظهرت من خلالها بملابس رياضية، فضلًا عن مقطعين فيديو وهي ترقص على الأغاني الشعبية بشكل مثير للجدل.

وتصدرت بسنت محمد، صاحبة الـ20 عامًا، "التريند" خلال الأيام الماضية، عقب القبض عليها بسبب المحتوى الذي تشاركه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بسنت محمد، المتهمة بنشر مقاطع تثير الغرائز وتخدش الحياء، تعد آخر فتيات التيك توك المقبوض عليهن خلال الأيام الأخيرة.

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ويوم السبت الماضي، قرر المستشار أحمد طارق، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وذلك بعد حجزها يومًا واحدًا على ذمة التحريات.

ويرصد "هن" قصة الفتاة كاملة من الإبلاغ لإخلاء السبيل.

التقدم ببلاغ ضدها

تقدم المحامي أشرف فرحات، الثلاثاء قبل الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك، اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".

تفاصيل البلاغ ضد بسنت محمد

أكد المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، أن "المشكو في حقها أنشأت حسابات عدة عبر "TIK TOK" و"انستجرام"، واعتادت بث فيديوهات قصيرة عليهما وصورا، وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط".

وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد"، يظهر فيه أنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها لجذب المشاهدين.

رد فعل بسنت على البلاغ

لم تعلق الفتاة على خبر الاتهام والبلاغ الموجه ضدها، بل استعانت بنشر آية قرآنية من سورة التوبة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت "بسنت" صورة تتضمن الآية الكريمة: "لا تحزن إن الله معنا"، معلقة: "مش زعلانة لأني اتظلمت، عشان الله دائما ينصر المظلوم، يارب تكونوا فهمتوا".

القبض على بسنت محمد

ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض علي فتاة الـ"تيك توك" الجمعة الماضية؛ لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب العامة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك"؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية سريعة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليها أمام منزلها، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، شرق الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات، وجرى تحرير محضر إداري بالواقعة.

من هي بسنت محمد؟

بسنت محمد فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت تعيش في محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة باحثة عن الشهرة من خلال "التيك توك".

تقدم "بسنت" العديد من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية، عبر حسابها على "انستجرام".

لديها 407 آلاف متابع على "انستجرام"، ولا تتابع سوى 12 شخصا فقط، أبرزهم اليوتيوبر علي غزلان.

وتحظى بأكثر من 8 آلاف مشترك على قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".