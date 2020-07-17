سلاسل فضة بتصميمات متنوعة لإطلالة مميزة

الفضة أحد أفضل أنواع المعادن التي يفضها كثيرون، وتمنح لك مساحة واسعة من الاختيارات، خاصة إذا كنت تبحثين عن سلاسل فضة تناسب ملابسك ومناسباتك الاجتماعية باختلاف أنواعها. فلا تقف تصميمات سلاسل الفضة عند شكل أو نوع معين، ولكن بها تصميمات كثيرة تبدأ بالتصميمات التقليدية المعروفة التي يمكن أن تحمل اسماء أصدقائك وعائلتك، والأخرى التي توفر لك تنويعة مختلفة تناسبك سواء في المناسبات والسهرات، أو في الخروجات، فسلاسل الفضة بها ما يناسبك كل شس، ويليق بجميع أنواع الملابس والأذواق المختلفة. ولأن الفضة ربما تكون اختيار جيد لك عند محاولتك تقديم هدية قيمة لشريكك، ففي هذا المقال سنعرض لك إلى جانب السلاسل الفضة التي تناسك وتناسب ذوق ملابسك، ما يناسب الرجال بتصميمات متنوعة وجذابة. أشكال سلاسل فضة رقيقة

السلاسل التي تحتوي على تفاصيل بسيطة من أكثر أنواع سلاسل الفضة التي تعطي لك جاذبية وإطلالة مختلفة، كما أنها تتناسب مع جميع المناسبات والملابس المختلفة. كما أنها لن تقيدك بطبيعة ملابس معينة أو تضطرين للاستغناء عنها في أوقات المناسبات، خاصة وإن كانت من عزيزة عليك وترتدينها باستمرار.



سلاسل فضة طبقات

لا تقف الفضة عند شكل معين أو طبيعة سلاسل معينة، فهناك تنوع كبير يعطي لك مساخة واسعة في الاختيار، وأحد الأشكال التي يفضلها كثيرين ويبحثون عنها دائما هي السلاسل الفضة التي تتخذ في تصميمها شكل الطبقات، سواء بطبقتين متتاليتين أو بأكثر من طبقة. فهناك بعض سلاسل الفضة المصممة في هيئة طبققات تأخذ شكل التصميم العريض ذو الأشكال والدلايات كبيرة الحجم، وأخرى تأخذ شكل الطبقت الرفيعة للغاية والتي تكتفي بسلاسل رفيعة للغاية بها هرز على سبيل المثال أو دلايات بسيطة جدًا. ويتوقف اختيارك هنا سواء للسلاسل الفضة المصممة في طبقات بتصميمات ودلايات عريضة أو الأخرى التي تعتمد على دلايات واكسسوارات بسيطة للغاية على طبيعة ملابسك وتفضيلاتك.

سلاسل فضة للسهرات

السلاسل الفضة أحد أفضل وأقيم أنواع الإكسسوارات التي تناسبك في السهرات والحفلات والمناسبات الاجتماعية المختلفة، وبها كثير من الأشكال والأصناف التي تسهل عليك عملية الاختيار بما يتناسب مع طبيعة ملابسك وتصميماتها المختلفة.

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أنواع الفضة لا تقف الفضة عند نوع واحد، فمثلما تتنوع وتختتلف في تصميماتها الرائعة الجذابة تختلف أيضًا في نوع معدن الفضة المستخدم وتصميمه، فستلاحظين أن هناك نوع من التصميمات لها لون لامع وبراق، وآخر يحمل لون داكن، وإليك أهم أنواع الفضة المستخدمة في صناعة الحلي: الفضة الإيطالي، وهي أحد أكثر أنواع الفضة شيوعًا والتي تعتمد عليها المحال التجارية في تصميم السلاسل والمنتجات المختلفة من المشغولات الفضية. وهي أحد أنواع الفضة التي تأخذ لونًا لامعًا، وعادة ما تكون مطلية بالبلاتين أو الذهب الأبيض، لذلك فتكون من أصناف الفضة مرتفعة السعر. الفضة الدنماركية، وهي أحد أفضل وأغلى أنواع الفضة الموجدة في الأسواق الفضة السويسري، وهذا النوع من المشغولات الفضية قد يتجه البعض لطلاءه بماء الذهب، ويحمل شكل المشغولات المصنوعة من الفضة السويسرية اللون الذهبي. وتتميز الفضة السويسري بأنها تحمل مشغولات بها فصوص ملونة بألوان مختلفة ومتنوعة، وهي على عكس أنواع الفضة الإيطالي التي لا تحمل سوى فصوص بيضاء اللون. تنظيف المشغولات الفضية بعد مرور أوقات طويلة على المشغولات الفضية بعد شراءها قد يتغير لونها، خاصة الفضة الإيطالي، وكل ما ستحتاجينه لاستعادة لون سلاسل الفضة الموجودة لديك كوب من الماء مخلوط بملعقتين كبيرتين من الملح. ضعي الخليط السابق في وعاء وأتركي سلاسل الفضة داخله لليوم التالي ثم افركيها باليد أو بقطعة قطنية فتلاحظين استعادتها للونها اللامع من جديد.

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