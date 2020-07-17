كيفية علاج مشاكل الشعر بالخضار

إدخال الخضراوات ضمن النظام الغذائيّ اليوميّ خطوة هامّة لمكافحة مشاكل الشعر، يوازي هذا أهميّة، اعتماد وصفات أسبوعيّة بأصناف من الخضار لتكون الفائدة مضاعفة، وهذه بعض منها لتجربتها.

وصفة الجرجير وماء الورد لتحفيز نمو الشعر

يحمي الجرجير فروة الرأس من الالتهابات لاحتوائه على الزنك والكبريت، إضافة إلى فيتامين A التي تعمل على علاج القشرة والتساقط. بدوره ماء الورد يغذّي فروة الرأس ويبقيها رطبة، يقوّي بصيلات الشعر وبالتالي يحفّزه على النموّ.



المكوّنات:

حزمة كبيرة من الجرجير.

¼كوب من ماء الورد.

تُقطف أوراق حزمة الجرجير، ثمّ تغسل جيّداً وتسحن في الخلّاط الكهربائيّ. يصفّى الجرجير يمزج السائل مع ماء الورد. تدلّك فروة الرأس بالعصير لـ 10 دقائق، يلي ذلك شطف الشعر بالماء الدافىء.

تكرّر هذه الوصفة يوماً بعد يوم.



وصفة البروكلي لعلاج تساقط الشعر

يغذّي البروكلي الشعر ويحميه من التساقط لاحتائه على فيتامينات عدّة، كفيتامين A، D، K، C التي تساعد جميعها على علاج القشرة، التقصّف، التساقط وجفاف الشعر، كما يضفي الحيويّة واللّمعان على الشعر.

المكوّنات:

¼كوب من الماء.

4 وردات من البروكلي.

يُسلق البروكلي جيّداً ويضرب في الخلّاط الكهربائيّ مع ¼ كوب الماء. يوزّع المزيج على الشعر بفرشاة للماسك من الجذور وحتى الأطراف ويترك لحوالي ساعتين و ½ . بعد مرور الوقت، يغسل الشعر بالماء الفاتر.

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تكرّر هذه الوصفة 3 مرّات أسبوعيّاً.

وصفة البقدونس لعلاج الشيب

يحتوي البقدونس على النحاس الذي يساعد على تأخير الشيب ومنحه اللّمعان والحيويّة. ينشّط الدورة الدمويّة إلى فروة الرأس، ما يحفّز الشعر على النموّ. من جهته زيت الزيتون، يدخل في صناعة العديد من منتجات الشعر، استخدم منذ القدم لترطيب الشعر وعلاج مشاكله المختلفة لاحتوائه على فيتامين E والأحماض الأمينيّة، كالأوميغا 3، الأوليك واللينوليك، وهي أحماض مغذّية للشعر وفروة الرأس.

المكوّنات:

حزمة من البقدونس.

½كوب كبير من زيت الزيتون.

يوضع زيت الزيتون على نار هادئة حتى يسخن قليلاً، ثمّ يضاف البقدونس المفروم. يصفّى الزيت عندما يصبح لون البقدونس غامقاً، ثمّ يحفظ في زجاجة نظيفة لتوزيعه على فروة الرأس 4 مرّات أسبوعيّاً.

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