طريقة عمل شعر كيرلي في المنزل بواسطة الجوارب وحزام الروب

مَن قال أن تسريحة شعر كيرلي أو مموّج، تتطلّب منكِ استخدام الفير والإستعانة بمصفّف الشعر دائماً؟ الخبر السار أنه بإمكانكِ الحصول عليها في البيت ومن دون استخدام الحرارة أيضاً. كيف؟ من خلال الإستعانة إمّا بحزام روب الحمام أو الجوارب. هاتان الحيلاتان انتشرتا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جرّبت العديد من النساء طريقة عمل شعر كيرلي في المنزل، بواسطة إحدى الطريقتين، لتكون النتيجة النهائية مرضية وإيجابية. إليكِ في ما يلي تفاصيل طريقة عمل شعر كيرلي في المنزل، بواسطة حزام روب الحمام أو الجوارب.

طريقة عمل شعر كيرلي في المنزل

1- طريقة عمل شعر كيرلي في المنزل بواسطة حزام روب الحمام

من بين العديد من الحيل التي تساعدكِ في عمل شعر كيرلي في المنزل، هي استخدام حزام روب الحمام. إليكِ الخطوات:

ضعي حزام روب الحمام على منتصف الرأس من الأعلى.

جزّئي الخصلات ولفّيها بالتوالي على طرفي حزام روب الحمام، وكأنكِ تقومين بالضفيرة الفرنسية.

من بعدها، لفّي القماش على شكل كعكتين على جانبي الرأس وثّبتيه بالدبابيس المعدنية.

انتظري لبضعة ساعات لتفردي شعركِ، كما يمكنكِ أن تبقي الخصلات على هذا الشكل طيلة الليل حتى اليوم التالي.انثري الرذاذ المثبت لتحصلي على تسريحة مموّجة مميزة.

ملاحظة: بإمكانكِ أن تستخدمي منشفة صغيرة أو أي قطعة من القماش القطني أيضاً بدلاً من حزام روب الحمام لعمل شعر كيرلي. لا تنسي أن تقومي بقصّها لتحصلي على شكل ذيل طويل.

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2- طريقة عمل شعر كيرلي في المنزل بواسطة الجوارب

استخدام الجوارب هو واحد من الحيل التي انتشرت على السوشيل ميديا أيضاً، والتي تساعد في الحصول على خصلات مموّجة. إليكِ طريقة عمل شعر كيرلي بواسطة الجوارب:

قومي بتقسيم شعركِ إلى 4 أقسام، ثمّ لفّي كل خصلة بالجوارب وكأنكِ تقومين بالضفيرة.

تأكدي من تثبيت الخصلات الملتفّة حول الجوارب من خلال استخدام ربطة شعر.

انتظري لبضعة ساعات لتفردي شعركِ، كما يمكنكِ أن تبقي الخصلات على هذا الشكل طيلة الليل حتى اليوم التالي، حتى تستيقظي صباحاً مع شعر كيرلي طبيعي.

كلمسة نهائية بإمكانكِ نثر الرذاذ المثبت لضمان ثبات التسريحة طيلة اليوم

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