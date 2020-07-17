بملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة لها مع العوضي

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها، بلقطات مصورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأظهرت اللقطات ياسمين وهي بملابس البحر، في حين ظهر الأخير دون ملابس من أعلى مرتديًا "كاب" على الرأس، ويقف خلف الفنانة أثناء التقاطها للصور.

ودون انتباهه نشرت الفنانة المقطع ليفاجأ "العوضي" به، معلقًا: "بتغفليني"، لترد الأخيرة ساخرة: "ده العادي".

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وأعلن الثنائي زواجهما في شهر رمضان الماضي، وتعد تلك السفرية الأولى لهما عقب الزواج.

وتداول البعض مؤخرًا شائعات تفيد بـ"حمل" ياسمين، الأمر الذي نفته الفنانة بشكل غير مباشر.

تفاصيل زواج ياسمين عبد العزيز والعوضي

وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها وقفت بجانبه معنويًا، وكان لها دور كبير في نجاحه في دور "هشام عشماوي" الذي جسده في مسلسل الاختيار، والذي عرض على شاشة "أون" ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأضاف "العوضي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحًا كبيرًا، وهي أهم نجمة في مصر.

وتابع: "كان هذا أنسب وقت يجري فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا".

وأوضح "العوضي" أن بداية علاقته بياسمين عبدالعزيز، كانت وقت تصوير مسلسل لآخر نفس، عام 2017، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يعرفها، قائلا: "أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها، هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي، وهي النجمة الأهم في مصر، وهي النجمة الوحيدة اللي بتعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات".

وعن طريقة إعلان زواجه وأنه فقط قام بتغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها، قال إن الأمر كان معروفًا، فالجمهور يعرف أنه مرتبط بها، موضحًا أن هذا الأمر كان مقصودًا، مشيرًا إلى أنهما لم يقيما احتفالًا بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.