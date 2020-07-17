طبق جانبي لذيذ.. طريقة عمل بصل مقلي

مطبخ

كتب: هن - 04:53 م | الجمعة 17 يوليو 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بصل مقلي، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الجانبية اللذيذة الذي يمكن تحضيره بخطوات بسيطة بجانب الأطباق الرئيسية. ويقدم لك موقع "هن" طريقة عمل البصل المقلي بالمقادير التالية: مقادير عمل بصل مقلي بصل حلقات مفردة. نصف كوب لبن. ماء (حسب الحاجة). دقيق. Advertisements نشا. بيكنج باودر. بصل بودرة. ثوم بودرة. ملح. فلفل أسود. زيت للقلي. طريقة تحضير بصل مقلي - تخلط جميع المكونات الجافة معًا. - تضاف حلقات البصل في الخلطة. - يغمر في الدقيق. - يقلى في زيت غزير وساخن.

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