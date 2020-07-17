فيديو.. موضة سيدات الفراعنة: فستان كتان أبيض.. وعباءة لمزيد من الأناقة

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عصر الفراعنة يملؤه الغموض دومًا، تفاصيله تظل هي الخطوط العريصة للعالم كله في كل شيء، الزراعة والحضارة، وحتى الموضة، فكان للسيدات في مصر الفرعونية اهتمام خاص بالملابس والموضة.

شاركت المرشدة السياحية، بسنت، إحدى أبرز مشاهير "السوشيال ميديا"، فيديو مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث عن الموضة في زمن الفراعنة.

وقالت "بسنت"، إن الأطفال حتى عمر 6 سنوات لم يكونوا يرتدوا أي ملابس على الإطلاق، ودومًا ما ظهر ذلك عبر التماثيل المختلفة، لتبدأ الموضة وارتداء الملابس بعد ذلك السن.

وكانت السيدات في معظم الأوقات خلال مصر القديمة تفضل ارتداء فساتين من الكتان الأبيض طويلة جدًا بدون أكمام، ومقفولة من عند منطقة الصدر، مع رسومات بسيطة أعلى الفستان.

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وأوضحت المرشدة السياحية، أن السيدات كانت أكثر حشمة من الرجال الذين ارتدوا ما يشبه "الجيبة" حول الخصر فقط.

وكانت السيدات في زمن الفراعنة، ولمزيد من الأناقة تضيف ما يشبه العباءة فوق الفستان البسيط.

أما وقت العمل الشاق، اختلفت موضة السيدات تمامًا، حيث تكون ملابس النساء مثل الرجال تمامًا دون إحساس بالحرج، وهي الملابس المكونة من "جيبة حول الوسط فقط، بينما الجزء العلوي عاري"، وذلك لتكون حرة أثناء عملها ولا تشعر بالجو الحار.

ومع تطور الموضة أصبح الفستان الأبيض الطويل الضيق، ملونًا بألوان مثل اللبني، ووضع عليه اكسسوارات من الخرز الملون على منطقة الصدر.

وفي أقصى أوقات ازدهار حضارة مصر الفرعونية كانت السيدات ترتدي موضة جديدة وجميلة، وهي ارتداء عباءة واسعة من بدايتها حتى نهايتها بليسيه، فوق الفستان الطويل الضيق، وأحيانا كانت ترتدي الروب كالرباط حول الوسط.