ليست المرة الأولى.. تفاصيل خناقة روان بن حسين وزوجها أثناء الخطوبة

علاقات و مجتمع

في الوقت الذي كشفت فيه الكثير من الفتيات عما تعرضن له من حوادث تحرش جنسي، اتخذت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين قرارها بالكشف عما تعرضت له على يد زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، من خيانة متكررة أدت لإصابتها بمرض جنسي- بحسب ادعائها.

فعبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "انستجرام"، تحدثت الفاشونيستا الكويتية عن العنف الذي تعرضت له وحكايتها مع خيانة زوجها، التي كانت بدايتها وقت خطبتهما، لكن جاء قرارها وقتها بالسماح واستكمال حياتهما سويًا، ليعود "مقريف"، لعاداته - بحسب قولها.

- في الخطوبة.. خيانة مع فتاة ليل

في شهر يناير من العام الماضي، كانت "روان" على خلاف كبير مع خطيبها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، لتقرر فضحه بالحديث عن خيانته لها مع فتاة ليل، إذ نشرت الفاشونيستا الكويتية صورة لها مع خطيبها، وصورة أخرى له مع صديقته الجديدة.

وعلقت "روان" على الصور قائلةً: "خطيبي الذي على ما يبدو يقوم بالنصب.. خانني مع واحدة من فتيات الليل هذا الصباح.. أتمنّى أن يكون الأمر استحق التضحية بالذكريات والأماكن والوجوه والوعود والحب الذي كان يجمعنا منذ ألف عام.. وقلبي الذي تحطم".

وامتد غضب "روان" إلى أن نشرت مقطع فيديو وقتها، كشفت من خلاله عن إدمان خطيبها المخدرات، وعلقت على الفيديو، قائلةً: "شرُ البلية ما يُضحك، ما أدري أضحك ولا أبكي.. خطيبي السابق فتح حساب على "انستجرام".. حتى يصير مشهور.. لا أدري.. على الأقل هو يكسب المال من خلال الإعلانات أفضل من كسبها من خلال غسيل الأموال".

ودون سابق إنذار أعلنت "روان" عن أسفها لما بدر منها تجاه خطيبها وعائلته من خلال نشرها صورة لهما، علقت من خلالها قائلةً: "إلى حب حياتي.. آسفة إذا كنت آذيتك أنت أو عائلتك الجميلة التي كنت أحب أن أكون جزءًا منها.. لإخواتك الجميلة وابنة أختك".

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وتابعت الفاشونيستا الكويتية في اعتذارها: "عندما تكون في حالة حب، فأنت تفعل أشياء غبية، تعتقد أنك يمكن أن تؤذيه ولكنك تؤذي نفسك".

وهو الأمر الذي قابله "مقريف" بالاعتذار لـ"روان"، ونشر عبر خاصية القصص المصورة على تطبيق "انستجرام"، معلقًا: "لقد تصرفتُ بغباء.. مع من أحبها حقيقة.. واعتذر لها عن الألم الذي سببته لكِ.. أحبك".

- في الزواج.. مرض خطير بسبب علاقاته

وقبل أيام قليلة خرجت الفاشونيستا "روان" مشاركة متابعيها قصتها مع خيانة زوجها رجل الأعمال محمد مقريف، التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على "انستجرام".

وكشفت "روان" عن غضبها من معرفتها بخيانة زوجها لكنها كانت تتحمل ذلك: "في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفني البعض أنني مجنونة، مريضة نفسيًا وإن كان هو شخص غير متزن لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات ليل وكنت أتعرض للإساءة العقلية القصوى حتى إنني خضعت للعلاج لأنني شعرت أنني لست متوازنة".

الخيانة التي تعرضت لها "روان" لم تتوقف عند الضرر النفسي إذ امتدت آثارها للإصابة بعدوى جنسية خطيرة، بحسب وصفها: "افترضوا أنني مطلقة والآن أريد أن يعرف الجميع أننى سأطلق زوجي الذى نقل إلى فيروس hpv type 16 لأنه كان يخونني مع فتيات ليل.. ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم".