فريد أبودراع يكشف عن رؤيته لفستان العروس ويطرح مجموعة أزياء جديدة

كشف مصمم الأزياء السوري فريد أبو دراع، عن مجموعته لأزياء صيف 2020 التي تحمل اسم "التمرد"، مبينا أن إطلاقها كان بمثابة تمرد على الواقع المعاش من مرض وكآبة وتحويله إلى ألوان تبعث على الفرح، بصورة جريئة وغريبة نوعا ما خاصة وأن التصوير كان عبارة عن غابات أفريقية وهي غابات الأمازون.

وفي الحديث عن أكثر الألوان التي استخدمها في مجموعته، قال إنه أراد أن يزينها بالألوان الجريئة ومنها الفوشيا والأورانج والأصفر والأحمر والوردي، مضيفا أنه في مجموعاته دائما ما يعتمد أسلوب مزج الألوان بطريقة جميلة وملفتة.

وعن أولى اختياراته قبل البدء بأي تصميم، قال إنه يختار طبيعة ونوع الأقمشة المستخدمة والتي يعمل على تصنيعها في دار الأزياء الخاصة به لتحقيق التفرد والتميز في نوع القماش المستخدم بحسب وصفه.

وأضاف أن لديه أسلوبه الخاص والمتفرد دون الاستعانة بأي أفكار جانبية ودونما تأثر بالواقع المحيط، خاصة بعدما لجأ أغلب المصممين إلى استخدام ظرف وباء كورونا لاعتماد هذه الفكرة في تصاميمهم.

وحول تصميم أزياء الفنانات خاصة في جلسات التصوير وفي مناسباتهن المختلفة، وحول تواجده مع الفنانة رنا شميس في جلسة التصوير الخاصة بها، قال إنه اختار لها ثلاث إطلالات من مجموعته الجديدة والتي وصفها بالجريئة والغريبة للتأكيد للفنانة السورية على أنها أيقونة للجمال والموضة.

وأعرب عن سعادته بتعاونه مع شميس مبينا أن التعامل معها رائع ومختلف، ولطيف، ولديها ثقة به وبتصاميمه واختياراته بشكل كامل، وأضاف أنها فنانة راقية ومحترمة وتعطي كل ذي حق حقه، وعن رأيه بإطلالة العروس والتصاميم الخاصة بها وهل تغيرت أو بقيت كما هي، قال أبو دراع إن التعديلات على إطلالة العروس تكمن في الألوان فقط، وهو ما يتم اعتماده منذ سنوات فائتة وهذا ليس بجديد في عالم الموضة والأزياء.

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أما بالنسبة للفنانة التي شعر بالارتياح أثناء تعامله معها، ذكر العديد من الفنانات السوريات منهن الفنانة سلاف فواخرجي، شكران مرتجى، كندا حنا، جيني إسبر وحاليا رنا شميس.

وفي الختام قدم نصيحته للنساء وهي الابتعاد عن ملاحقة الموضة إن كانت لا تليق بهن وبأجسادهن والاهتمام بما يناسبهن.

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