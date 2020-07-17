إطلالات باللون الزهري مناسبة للسمراوات مستوحاة من بريانكا شوبرا

يُعدّ اللون الزهري من أبرز صيحات الموضة على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020 وقد شاهدناه ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية بدرجات مختلفة، ومن المعروف أن الزهري من أكثر الألوان المناسبة للسمراوات وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra من النجمات اللواتي يعشقن الزهري وتختاره كثيراً في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية وقد جمعنا اطلالات باللون الزهري مستوحاة من بريانكا شوبرا Priyanka Chopra مثالية للسمراوات.

إطلالات باللون الزهري مستوحاة من بريانكا شوبرا:

تتمتع بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بذوق مميز في الموضة وتعتبر من النجمات الأكثر أناقة في هوليوود وبوليوود، وما يميز أسلوبها في الموضة أنه أنثوي وناعم كما أنها تعرف كيف تختار التصاميم التي تناسبها والتي تناسب قوامها وبشرتها السمراء.

ولهذا كثيراً ما نراها في اطلالات مميزة بهذا اللون تعتمدها في المشاوير اليومية والاطلالات الرسمية أيضاً على السجادة الحمراء وتتنوع خياراتها بين درجات الزهري حيث أحياناً تعتمد الزهري الفاتح بدرجات الباستيل وأحياناً تختار الزهري الفوشيا.

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وينعكس هذا اللون على بشرتها ويبرز جمالها بطريقة طبيعية ونضرة ومن ضمن خياراتها الفساتين الميدي والتيورات، والبدلات الرسمية والجمبسوت والفساتين السهرة الفاخرة وحتى الاطلالات ذات الطابع التقليدي.

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