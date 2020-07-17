خوفا من كورونا.. دليلك لتعلم وضع مكياج المناسبات كالمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر وضع الماكياج من الأشياء الأساسية في المناسبات الخاصة كالخطوبة وحفل الزفاف، ولكن مع تفشي فيروس كورونا والتحذيرات من تجنب طرق العدوي، تلجأ العديد من النساء وضع ماكياج المناسبات بأنفسهن فى المنزل.

الخليج 365 يقدم لكِ عدة نصائح للطريقة الأمثل لوضع المكياج، وتجنب المظهر المبالغ فيه، بحسب خبيرة التجميل منى مرزوق، وذلك في السطور التالية:

1 - ضعي اولا المستحضر التجميلي المناسب لنوع البشرة لتنظيفها قبل وضع المكياج.

2 - يفضل استخدام الكريم المناسب لبشرتك.. فإذا كنتِ من أصحاب البشرة الفاتحة يناسبك كريم أغمق درجة واحدة من لون البشرة مع لون فاتح تحت العيون فقط، ومن الأفضل توزيعه بالإسفنجة الخاصة بـ"الفاونديشن".

3- وإذا كنتِ تفضلين "الكونتور" ضعي لون أغمق من بداية عظمة الأذن انتهاءً بالخد، ومن بداية الحاجب مرورًا بجانبي الأنف بشكل طولي لتقليل بروز الجبهة وارسمي خطًا من الكونتور ابتداءً من منابت الشعر بشكل مستدير من بداية الأذن اليمنى مرورًا بالجبهة وانتهاء بالأذن اليسرى.

أما إذا كنتِ تعانين من بروز الذقن المزدوجة فضعي خطًا غامقًا بشكل أفقي مع خط الفك من الجهتين نزولًا إلى الرقبة.

4-ضعي البودرة الشفافة بعد كريم الأساس، واستخدمي فرشاة كبيرة لكي تزيل الزائد.

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5 - استخدمي "الإيشادو الفاتح" على كامل العين، وخططي عينيكي بريشة الكحل الأسود من الأعلى والأسفل بشكل محاذ لخط الرموش، وحددي زاوية العين.

6 - إذا كانت العيون صغيرة استخدمي القلم الأسود تحت العيون، وإذا كانت واسعة يكون داخل العين، وبعد ذلك ضعي بودرة تلميع تحتها، وضيفي لون ذهبي عند الأطراف.

7 - اللون الأسود يمكنكِ استخدامه لإضفاء لون آخر أخف كاللون البني مثلًا أو الرمادي، ثم وزعي اللون على جفنك من البني إلى البني الخفيف أعلى الجفن على أن تفعلي ذلك بشكل سلس ومتناسق.

8- ارسمي "أي لاينر" واسحبيه خارج العيون قليلًا، وضعي "الماسكرا الفاتحة" والرموش الصناعية في الطرف والوسط وأول العين، وبعد ذلك بـ10 دقائق، نستخدم الماسكرا السوداء.

9- إذا كان لون شعرك أسود استخدمي قلم حواجب باللون البني الغامق، وللشعر الأشقر استخدمي البيج أو البني الفاتح، أما للشعر البني فاستخدمي اللون البني الفاتح، ويناسب الشعر الأحمر اللون النحاسي.

10 - ابتسمي وأنتي تضعي "البلاشر" وحركي الفرشة من عظمة الخد إلى الأذن.

11 - يفضل وضع القليل من البودرة على الشفايف، ثم نحدد الشفايف بـlip liner خفيف ونضع بعد ذلك الروج. كما يجب توزيع الروج بالفرشاة لكي تتحكمي فيه بشكل أفضل مع استخدام ملمع في منتصف الشفاه.ش