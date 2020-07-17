في زمن كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتعايش مع الوباء، بات ارتداء الكمامة أو قناع الوجه أمرا ضروريا ضمن إجراءات السلامة للوقاية من كوفيد-19.

وكانت الحكومة قد ألزمت المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والخاصة، وكذلك في أماكن العمل، للحماية من عدوى الفيروس.

لماذا يجب ارتداء كمامة؟

يقلل إخفاء الفم والأنف من خطر الإصابة بالفيروس، في ظل الاختلاط ببعضنا البعض، وإمكانية نقل العدوى من مصاب إلى شخص معافى

ويعد ارتداء قناع للوجه بمجرد الخروج من المنزل بمثابة "وثيقة تأمين" حيوية لوقف انفجار الفيروس التاجي مرة أخرى، ولكن يجب كما حذرت وزارة الصحة أن تكون أغطية الوجه فعالة، ويجب على المواطنين غسل أيديهم قبل ارتدائها وخلعها.

وقررت الحكومة أن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا في القطارات والحافلات وسيارات الأجرة أيضا.

العقوبة

ألزم قرار الحكومة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ويُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، كما يُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ما هي الفئات المستثناة من ارتداء الكمامة؟

- صاحب سيارة خاصة.

- الأطفال.

أين يمكنني شراء أقنعة الوجه؟

يمكنك شراؤها من بعض المتاجر، كما توفرها الدولة أيضا بسعر رخيص كما أكد رئيس الوزاء مصطفى مدبولي، كما سيتم توفيرها على بطاقات التموين.

أنواع الكمامات

وفقا للدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات، وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، في مداخلة ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة إكسترا نيو ، فإن الانواع:

الكمامة اللبني

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وأوصى بارتداء الكمامة الطبية اللبني لأهميتها وقدرتها على الحماية من كورونا، ولكن يجب شرائها من الصيدليات والجهات المسؤولة ومنافذ القوات المسلحة، وتجنب شراءها من الأرصفة.

كمامة M3 وN95

وأوضح أن الكمامة M3 أو N95 مخصصة للأطقم الطبية والمستشفيات، ولا داعٍ لارتدائها بالشوارع.

القناع "حامي الوجه"

ولفت إلى أن القناع حامي الوجه مخصص للأطقم الطبية أيضاً، ولا داع للتجول به بالشوارع ويفضل لأطباء الأسنان لتعاملهم المستمر مع الفم، كما أنه عند ارتدائه يجب وجود ماسك طبي بفلتر تحت القناع.

كمامة بداخل الأنف "سدادة للأنف"

وأوصى عضو لجنة الفيروسات العليا، لعدم الكمامة بداخل الأنف؛ لأن منافذ العدوى بفيروس كورونا 3 أماكن، وهم الفم والأنف والعينين، وهذه السدادة لا تقي من العدوى نهائيا، وإنما تستخدم ليلاً لمن يعاني من انسداد الأنف والشخير.

ونصح "خطاب" المواطن قبل ارتداء الماسك، بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً، أو تطهيرها بالكحول، كما يجب التعامل مع الماسك من "الأستك" وعند خلعه، ويجب تكرار غسيل اليدين بعد إلقائه في القمامة مباشرة.

كيف تفرق بين الكمامة الأصلية والمغشوشة.

- النار

اقطع الكمامة لفصل طباقتها، ستجد أن الكمامة غير الأصلية مكونة من طبقات خفيفة وشفافة تسمح بمرور الأتربة والجراثيم من خلالها، على عكس الكمامة الأصلية التي تتكون من طبقات غير شفافة

أمسك بالطبقة الأخيرة وأشعل النار فيها، الكمامة غير الأصلية ستشتعل بها النار وتلتهمها سريعا، أما الأصلية فسوف تنكمش فورا عند ملامستها للنار

- اختبار الماء

املأ الكمامة بالماء، فإذا سربت المياه فهي غير أصلية

- اختبار الضوء

الكمامة الأصلية تمتص الضوء بدرجة أكبر من غير الأصلية التي تسمح بمرور الضوء بسهولة من خلالها

اختبار الولاعة

ارتدِ الكمامة وأشعل ولاعة أمامك وانفخ هواءً، إذا انطفأت النار فهذا يعني أن الكمامة غير أصلية