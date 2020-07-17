فساتين محتشمة لأرقى المناسبات..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 04:43 مساءً - تأمل الكثير من الفتيات الظهور بإطلالات تجمع بين الاحتشام والأناقة في المناسبات والسهرات المختلفة، وتفضلن ارتداء فساتين محتشمة، تيرز جمالهن وبساطتهن.

ومع بداية كل موسم؛ تقدم دور عروض الأزياء تشكيلة متنوعة ومتميزة من الفساتين، بمختلف الألوان والتصاميم والأفمشة.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات فساتين محتشمة لأرقى المناسبات، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لإطلالة متميزة وجذابة.



فستان محتشم من الدانتيل

فستان محتشم من الدانتيل



إذا كنت ترغبين في إطلالة تجمع بين الأناقة والاحتشام معا، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل من الدانتيل الأسود، وبثلاث أرباع الكم.

ويمكن تنسيق هذه الإطلالة مع حذاء ذي كعب عال، وقرط كبير الحجم، واعتماد تسريحة شعر ويفي، تضفي على إطلالتك قدرا من الجاذبية والجمال.

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فستان محتشم من الساتان

فستان محتشم من الساتان



إذا كنت ترغبين في إطلالة راقية بمناسبة ما، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل من الساتان الأحمر، بتصميم منفوش من الخصر وحتى نهاية الفستان، وبثلاث أرباع الكم.

ويمكنك تنسيق حذاء ذي كعب عال مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء، مع ترك خصلات جانبية.

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فستان من الشيفون بتصميم منقط

فستان من الشيفون بتصميم منقط



إذا كنت ترغبين في إطلالة متميزة، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل من الشيفون، بتصميم منقط، وبأكمام واسعة وطويلة.

وتناسب هذه الإطلالة المناسبات النهارية والمسائية، ويمكنك تنسيق حذاء ذي كعب عال، واعتماد تسريحة شعر مموج مع هذه الإطلالة الراقية.

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فستان محتشم من القطيفة

فستان محتشم من القطيفة



إذا كنت ترغبين في إطلالة جذابة، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان من القطيفة باللون الذهبي، وبرقبة عاليه، وبأكمام واسعة وطويلة.

ويمكنك تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عال مع هذه الإطلالة، وشنطة صغيرة الحجم، واعتماد تسريحة شعر مرفوع، تبرز جمالك وبساطتك.

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فستان محتشم بتصميم الورود من التول

فستان محتشم بتصميم الورود من التول



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومتميزة، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان محتشم بتصميم الورود من التول، وبأكمام واسعة من الأطراف.

ويمكنك اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء مع البف، وتنسيق قرط كبير الحجم، يبرز جمالك وأنوثتك.

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فستان محتشم من الحرير

فستان محتشم من الحرير



إذا كنت ترغبين في إطلالة هادئة، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل من الحرير من الخصر وحتى نهاية الفستان، ويدخل في تصميمه الدانتيل عند الصدر والأكمام الطويلة، ليضفي على إطلالتك جمالا وجاذبية.

ويمكنك تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عال مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء وعلى أحد جانبي الوجه، تبرز بساطتك وأنوثتك.

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