لفات توربان صيحات 2020 من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 04:43 مساءً - اعتمدت العديد من النجمات لفات التوربان بطريقة عصرية، وقد ظهر التوربان في عروض أزياء صيف 2020 ليلهمك بإطلالات تجمع بين الإحتشام والعصرية.



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لفات توربان بوحي من النجمات

سيرين عبد النور



اعتمدت سيرين عبد النور التوربان بطريقة جذابة وأنيقة، واختارت الوشاح المزين بطبعات ملونة للمسة حيوية.

كذلك ارتدت جويل ماردينيان التوربان في واحدة من أحدث إطلالاتها، ونسقته مع القفطان والنظارة الشمسية والأقراط الحلقية.

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واختارت مايا دياب وشاح رأس ملون ولفّة توربان مميزة في إطلالة صيفية، ونسقته مع نظارة شمسية مستديرة.

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ولفتت أنظارنا إطلالة النجمة Fan Bingbing بالتوربان النيود والمرصع بالذهبي بنفس قماش ولون الفستان.

لفات توربان بوحي من عروض أزياء 2020

ايلي صعب

ظهر التوربان في أكثر من عرض لأزياء صيف 2020. وارتدت عارضات أزياء ايلي صعب التوربان الكبير بنفس ألوان الأزياء، فارتدت إحدى العارضات فستان أحمر مع توربان أحمر، وتوربان وردي مع الفستان الوردي، وتوربان ملون مع الفستان الملون، واكتملت إطلالاتهن بالإكسسوارات المعدنية باللون الذهبي.

كما اعتمدت عارضة أزياء رولاند موريت Roland Mouret التوربان بلفّة مميزة وبألوان متناغمة مع الأزياء، فضلا عن الأقراط المستديرة.

شاهدي أحدث صيحات لفات التوربان لتلهمك بإطلالة جذابة وعصرية في موسم الصيف.

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