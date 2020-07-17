مجوهرات على طريقة داليا مبارك..اختاري منها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 04:43 مساءً - تتمتع الفنانة السعودية داليا مبارك بأسلوب مميز في عالم الأزياء، فهي تختار اطلالاتها بدقة وعناية شديدة.



كذلك تتميز النجمة اللسعودية بأناقتها وفخامة اختياراتها لا سيما في المجوهرات التي تنسقها حيث يغلب عليها الطابع الضخم الذي يرضي المرأة الخليجية.

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أقراط من اللؤلؤ





ومن الواضح في الصور ان مجوهرات داليا هي من الماس والتصاميم العريضة والأحجار الكريمة الكبيرة الحجم، الى جانب اللؤلؤ الأبيض بحباته المتوسكة الحجم.

كما ترتكز داليا مبارك في مجوهراتها على العقود الضخمة والأقراط الكبيرة الحجم، وأحياناً تختار الأطقم الماسية المميزة.

عقد عريض من الماس

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عتبر داليا أن الماس هو سيد الأحجار الكريمة من هنا تركز عليه بشكل كبير في مختلف اطلالاتها. فهي غالباً ما تختار الأحجار الكريمة الملونة الأخرى بل على العكس تطعم اطلالتها بالماس الفاخر والمميز الذي يليق بها جداً وبسمرتها.

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ألماس لا يفارق اطلالات داليا مبارك

مجوهرات داليا من الماس





تحرص داليا مبارك على انشاء تناغم بين مختلف التفاصيل وتنسق بين التصاميم بأكملها.

هذه الأحجار الماسية التي تختارها داليا مبارك، تليق جداً بها، فهي تعرف التصاميم التي تميزها وتظهر اشراقتها خصوصاً أنها تتمتع بسمرة جميلة من يظهر بريق الماس أكثر عليها ويشعها بشكل لافت وجميل.



استوحي مجوهراتك من النجمة الخليجية داليا مبارك.

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