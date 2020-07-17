شريف رمزي يروي كواليس تعرفه على ريهام أيمن وزواجهما

علاقات و مجتمع

حل الفنان شريف رمزي ضيفًا على برنامج "وشوشة" المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدث عن علاقته الأسرية وحبه لعائلته وكواليس تعرفه على زوجته ثم زواجهما.

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وقال "رمزي"، إنه تعرف لأول مرة على زوجته ريهام أيمن حينما كانت ضيفة شرف في فيلم "هاتولي راجل" الذي مثل أول لقاء بينهما وذهب إليها ليتعرف عليها باعتباره بطل العمل.

أما ثاني مرة فكانت في مسلسل "العراف"، حيث أدت ريهام أيمن دور شقيقته في العمل، وكان ذلك بعد أول فيلم بعدة أشهر، ومن هنا بدأت علاقتهما العاطفية، وقصة الحب تتبلور قبل أن يقررا الزواج.

وكشف شريف رمزي عن رغبة زوجته الحرة في ترك العمل الفني لتكوين أسرة معه رغم نشأتها الفنية، موضحًا أنه قرارها هي.