شقيقة محمد رمضان توجه رسالة رومانسية لزوجها: "أحن راجل" (صور)

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية مقتضبة، وجهتها إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، لزوجها المهندس حسام حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد ساعات من الحكم بحبس شقيقها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الطيار المفصول".

وقالت "إيمان" مرفقة 3 صور تجمعها به: "ربنا يخليك ويحفظك ليا.. أطيب وأحن زوج في الدنيا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنية لهما حياة سعيدة.

Advertisements

واحتفلت شقيقة الفنان محمد رمضان بزواجها نهاية مايو الماضي، في ظل حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

تفاصيل الحكم على محمد رمضان

وأصدرت محكمة الدقي الجزئية، حكمها في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريًا بتوكيل، بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألفًا، بتهمة سب وقذف الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ"الطيار المفصول".

وأقام الطيار المفصول، دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، اتهمه فيها بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.