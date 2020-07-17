أحضان وقبلات.. آخر ظهور للفنان محمد رمضان وزوجته قبل الحكم بحبسه

علاقات و مجتمع

مشهد رومانسي، جمع الفنان محمد رمضان، وزوجته "نسرين"، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، والذي يعد آخر مادة مصورة تجمع الممثل بشريكة حياته قبل إعلان الحكم عليه بالحبس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الطيار المفصول".

وتضمن مقطع الفيديو، المتداول منذ عدة أيام، ظهور الفنان بنظارة شمسية وملابس سوداء وإكسسوارات، خلال احتضان زوجته، وتقبيلها له، في مشهد رومانسي، وصفه البعض بـ"الحميمي"، على نغمات أغنية "إنت الحب" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتحديدًا في مقطع "ده إنت نار حبك جنة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات، أبرزها: "عيب كده"، و"حلوين أوي.. ربنا يسعدكم"، و"مينفعش حاجة زي كده تبقى بابلك يا رمضان"، و"ربنا يخليكم لبعض".

تفاصيل الحكم على محمد رمضان

وأصدرت محكمة الدقي الجزئية، حكمها في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريًا بتوكيل، بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا بـ"الطيار المفصول".

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وأقام الطيار المفصول، دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحامي مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد "رمضان"، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، الأربعاء الماضي، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت حكمها السابق.

ومرت الخلافات التي طفت على السطح، في فبراير الماضي، بعدة مراحل منها ظهور الطيار في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وظهر "رمضان" متحدثًا عن الواقعة مبديًا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخر، ولجأ الطيار للقضاء، أمام محكمتين.

وأقام الطيار المفصول دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، حملت رقم 119 لسنة 2020، طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس الجاري.

أما الدعوى الثانية، التي أقامها الطيار، كانت أمام محكمة جنح الدقي، والتي اتهم فيها الفنان بسبه وقذفه، بعدما نشر "رمضان" فيديو يسخر خلاله منه.