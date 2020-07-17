فساتين سهرة فخمة تجعلكِ محط الأنظار في كل المناسبات

إن دعيتِ إلى سهرة مهمّة أو حفل زفاف، فكوني على يقين أن إطلالتكِ لن تكون كاملة متكاملة في حال لم تختاري فستان سواريه! هذا الأخير كفيل في إضافة الرقي إلى لوككِ وجعلكِ محط الأنظار مهما كانت المناسبة. من هنا، جمعنا لكِ مجموعة من فساتين سهرة فخمة وراقية، لتختاري من بينها ما يعجبكِ.

موديلات فساتين سهرة فخمة وراقية

إن كنتِ تفضّلين اللجوء إلى فستان سهرة ضيق، فالجئي إلى تصميم Pretty Little Thing. هذا الموديل يتميّز بقصّته المستقيمة التي تمنح جسمكِ الطول، كما يتّسم بالياقة العالية، الشق والشراشبيب البرّاقة التي زيّنته بالكامل. ما رأيكِ أن تنتقي من بين فساتين سهرة فخمة، فستان سواريه بقصّة حورية البحر، تماماً مثل تصميم La Femme؟ هذا الموديل بالتحديد يتميّز بقصّته الضيّقة من القسم العلوي حتى الركبتين ومن ثمّ يتّسع بشكل كبير في القسم السفلي. هو الأنسب لصاحبات الجسم على شكل ساعة رملية أو طويلات القامة وصاحبات الجسم النحيف، إذ إنه يساعد في إبراز المنحنيات بطريقة جذابة.



للوك أنثوي، اعتمدي فستان سهرة بقصة الـA-Line، أي الذي يتميّز بقصّته الضيّقة عند الخصر ومن ثمّ يتّسع تدريجياً. فستان Helpern هو الخيار الأنسب لكِ! كما بإمكانكِ اللجوء إلى فستان سواريه مطرّز بالورود للمسة من الرومانسية، تماماً مثل تصميم ماركيزا Marchesa.



في حال أردتِ أن تبدي أطول، فما عليكِ سوى اللجوء إلى فساتين سهرة فخمة ذات خصر عالٍ Empire waist، تماماً مثل موديل Ong-Oaj Pairam. هذا التصميم بالتحديد هو الأنسب لصاحبات الجسم على شكل تفاحة. أدخلي لمسات مرحة إلى إطلالتكِ، من خلال اختيار فستان طبقات مثل تصميم جيامبتيستا فالي Giambattista Valli. أيضاً، الجئي إلى فستان سهرة مزيّن بالريش للوك فخم، تماماً مثل موديل 16Arlington.

Advertisements



في حال أردتِ إطلالة كلاسيكية منكّهة بالعصرية، فننصحكِ بانتقاء فستان سهرة من رالف اند روسو Ralph & Russo. هذا التصميم يتّسم بتداخل قماشين مختلفين ألا وهما: المخمل الأسود السادة والشفاف المزيّن بدوائر معدنية. لإطلالة ذات طابع شرقي، ارتدي فستان سواريه من فالنتينو Valentino، المتميّز بلونه الأحمر والذي يأتي على شكل عباية. هذا الموديل سيجعل إطلالتكِ فخمة للغاية. إضافة إلى ذلك، بإمكانكِ اختيار فساتين سهرة فخمة وراقية مرصّعة بحبيبات برّاقة، مثل تصميم جيني بيكهام Jenny Packham وموديل اوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta. كما، الجئي إلى تصاميم ذات نقشات مزخرفة، لإضفاء رونقاً خاصاً إلى إطلالتكِ. ما رأيكِ بفستان نعيم خان Naeem Khan؟

من بين فساتين سهرة فخمة وغير اعتيادية، تجدين تصميم بالمان Balmain. هذا الموديل بالتحديد لا يتميّز بلونه البرتقالي القوي فحسب، بل يتّسم أيضاً بقصّته غير التقليدية، بدءً من الأكتاف المرفقة بالكشاكش، مروراً بالخصر المنخفض وغير المتوازي وصولاً إلى القسم السفلي الذي أتى قصير من الأمام وطويل من الوراء ومزيّن بالكشاكش

قد يهمك ايضاً:

زهير مراد يكشف عن مجموعته الجديدة مِن فساتين السهرة

إليك أجمل موديلات فساتين السهرة باللون الأسود