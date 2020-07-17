تطويل الشعر مهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى الصبر والكثير من العناية. فإذا كنت من بين النساء اللواتي يُردن الحصول على خصلات صحية وطويلة وبدون الحاجة لتركيب الوصلات، فعليك اتباع خطوات للعناية بالشعر، استخدام منتجات تجميليّة تخدم هذا الهدف كما يمكنك تجربة خلطات طبيعيّة تساعد في تطويل الشعر. بالإضافة إلى هذه الخطوات، هناك بعض الحيل الجماليّة وتحديداً بعض تسريحات الشعر السهلة، التي توهم بخصلات أطول وأكثف في دقائق. من هنا، جمعنا لك 4 تسريحات سهلة ليبدو الشعر أطول وأكثف بسرعة. تسريحات شعر لتبدو خصلاتك أطول وأكثف في دقائق التسريحة الأولى ليبدو الشعر أطول وأكثف في دقائق: - قسّمي الشعر إلى جزئين واربطي القسم السفلي - قومي بتنفيش الشعر قليلاً من الأعلى - اجمعي القسمين واربطي الشعر. ربط الشعر بعد تقسيمه يعطي وهم بشعر أكثف وأطول التسريحة الثانية ليبدو الشعر أطول وأكثف في دقائق:

- اربطي الجزء الأمامي من الشعر إلى الأعلى لاستخدامه لاحقاً - قسّمي الشعر إلى 3 أقسام: قسم عند كل جانب وآخر من الخلف - اجمعي الجزئين الجانبيين مع القسم العلوي واربطي الشعر - اتركي الجزء الخلفي منسدل لإعطاء وهم بشعر أطول التسريحة الثالثة ليبدو الشعر أطول وأكثف في دقائق: Advertisements - قسّمي الشعر إلى قسمين من خلال تمرير الأصابع من الأذن إلى الأعلى - قسّمي الجزء العلوي من الشعر إلى قسمين واربطي القسم السفلي منه - اجمعي الجزئين العلويين واربطيهما، هذه الخطوة ستعطي وهم بشعر أطول - قومي بلفّ خصلة حول ربطة الشعر التسريحة الرابعة ليبدو الشعر أطول وأكثف في دقائق: - قسّمي الشعر من الأمام عند الجانبين كي لا تظهر هذه الخصلات قصيرة عند ربط الشعر - اربطي الشعر على شكل ذيل حصان متوسط الارتفاع - لفّي الخصلات الأمامية حول ربطة الشعر. تسريحة ذيل الحصان متوسطة الارتفاع توهم بشعر أطول قد يهمك أيضا: كل ما تحتاجين لمعرفته بخصوص إزالة الشعر دون ألم بمعجون الأسنان فوائد زيت السمسم للشعر وخلطات لتكثيف الخصلات وتطويلها وتقويتها

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