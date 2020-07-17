قواعد الاتيكيت التي تحدد لباقة المرأة

يمكننا أن نصنع اليوم لعبة من الجبس، نكلّلها بالشعر المنسدل، نُلبسها فستاناً أنيقاً من أفخم الماركات العريقة، نكحل عينيها، نرسم شفتيها بأحمر الشفاه اللمّاع ونطلق عليها اسماً ينضح أنوثة، ولكن لا نستطيع أن نجعل منها سيّدة لائقة، لأنّ اللياقة تكمن في التفكير والتصرفات. ما هي قواعد الاتيكيت التي تحدّد كونك امرأة؟ اكتشفي.

** ما هي الصفات التي تجسد المرأة الحقيقية؟**

الأحاديث المقتضبة: *من أهمّ قواعد الاتيكيت التي تحدّد لياقة المرأة هي قدرتها على ايصال فكرتها بطريقة مقتضبة سريعة، بكلام قليل موجّه، مركّ. ويصيب عمق القضية مباشرةً. إضافةً الى ذلك فإنّ هذه الملكة ستساعدك إجتماعياً وتعطيك القدرة على التعبير السريع والسهل.

*- الاحترام: *كونك تطمحين لا شكّ باجتذاب احترام الآخرين يجدر بك إذاً أن تظهري لهم احترامك لنفسك ولهم. انظري في العين حين تتحدّثي الى شخص معيّن، قفي حين تلقين السلام، لا تفرّغي غضبك في الآخرين، احترمي المقامات ومن يكبرك سناً ومن وحي هذه الأيام، تخلّي عن هاتفك حين تتحدّثين الى الآخرين.

*- انتبهي الى لباسك *لا نتحدّث عن الملابس غالية الثمن بل عن الملابس المرتبة النظيفة، التي تليق بالمناسبة وبجسمك، يمكنك التحرّك فيها بحريّة، ويحترم الآخر ولا يسبّب له الاحراج، ونعني بذلك ملابس المناسبات وتقاليد المضيفين الخاصّة.

** اكتشفي الملابس التي تليق بشكل جسمك**

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*- اقتناء المال: *نقطة مهمّة جداً وقد يثار الجدل حولها أحياناً، ولا يحدّد الغنى والمال الطائل لباقة المرأة، بل أن تخرجي وفي حقيبتك المال الكافي الذي يكفيك كي تدفعي كلّ ما تنفقينه وما تحتاجين اليه منعاً للشعور بالاحراج.

*- تهذيب اللسان: *إنّ وضعنا لهذه النقطة في النهاية لا يعني أبداً أنّها تقلّ قيمة عن النقاط الأخريات بل تكاد تفوقها أهمية. المرأة المحترمة واللبقة تبتعد كلّ البعد عن الاهانات والشتائم والكلام الذي لا تحبّ أن يوجّه لها. حتّى في قمة غضبك يمكنك التعبير عن نفسك بكلام مدروس قالبه الاحترام

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