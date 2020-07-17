من أجل هاري.. ميجان ماركل تتخلى عن أول كلب تتبناه

علاقات و مجتمع

لأول مرة منذ تبنيها لكلبها تتخلى دوقة ساسكس ميجان ماركل عنه، وذلك بسبب زوجها الأمير هاري.

وأعلن مصدر مقرب من العائلة المالكة، أن دوقة ساسكس قد تخلت عن كلبها المحبوب بوجارت، لأنه لم يكن معجبًا بزوجها الأمير هاري.

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ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن المصدر، قوله: "أحبت ميجان هذا الكلب، ولكنها قررت تركه في كندا وعدم اصطحابه معها إلى بريطانيا بسبب العلاقة السيئة بين الكلب وزوجها هاري".

ووفقا للمصدر، فإن الكلب لم يكن يحب زوجها الأمير هاري، ولا يميل إليه، بل ينزعج منه، لذا اضطرت لإعطائه لأصدقائها للاعتناء به بدلا منها.

وأوضحت ماركل، في إحدى المقابلات، أن بوجارت كان أول كلب تبنته في حياتها، وفي وقت لاحق، تبنت كلبا آخر من فصيلة بيجل اسمته جاي حتى لا يشعر بوغارت بالملل.

ومن جانبهم، أكد أصدقاء الدوقة أنه قبل لقائها الأمير هاري، كانت ماركل تعتني بكلابها كأطفالها، وتسمح لهم بالنوم في سريرها.