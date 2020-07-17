طريقة عمل دجاج مسلالا على الطريقة المغربية

مطبخ

مقادير عمل دجاج مسلالا المغربي - ملح. - دجاجة. - ماء مغلي. - دقيق. - زيت زيتون. - ثوم. - خل. - كزبره خضراء. - بقدونس. - زنجيل. - كركم. - ليمون. - زعفران. Advertisements - بصل. - فلفل. طريقة تحضير دجاج مسلالا المغربي - تنظيف الدجاجة جيدًا، من خلال غسلها بالدقيق والليمون. - وضع الدجاجة داخل وعاء يحتوى على الخل. - وفي الخطوة التالية، يجري تحضير التتبيلة، التي تتضمن خلط البصل والثوم المدقوق والملح والفلفل. - إضافة البقدونس والكزبره والزنجبيل على الخليط. - وضع عصير الليمون وليمونه مخلله وزيت الزيتون مع الخليط. - خلط الدجاج بالتتبيلة مع تركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. - تقليب الدجاج على النار حتى يتحمر. - تضاف كمية من الماء مع الزعفران. - وضع الدجاج على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعة. - بعد عشر دقائق يضاف الزيتون الأخضر.

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