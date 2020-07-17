عقب زفافها بيومين.. رئيسة وزراء الدنمارك تقطع شهر العسل لأجل "الاتحاد الأوروبي"

علاقات و مجتمع

عقب قرابة يومين من احتفال رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، بحفل زفافها، قطعت شهر العسل الذي تقضيه برفقة زوجها، للمشاركة في حضور قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونشرت "فريدريكسن"، صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وهي على متن طائرة وترتدي بذلة تحمل اللون البرتقالي، والكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وعلقت رئيسة وزراء الدنمارك على الصورة، قائلة: "شكرًا لكم وتحياتي على تهنئتكم بحفل الزفاف.. شهر العسل والذهاب إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وكان مقررًا عقد حفل زفاق "فريدريكسن" من "بو تينبيرج" العام الماضي، لكن جرى إلغاء الزفاف بسبب الانتخابا، ثم اتفق الزوجان على الاحتفال بزفافهما يوم 18 يوليو الجاري من هذا العام، لكن جرى إلغاءه أيضًا عندما استُدعيت ميت فريدريكسن إلى اجتماع المجلس في بروكسل.