علاقات و مجتمع
عقب قرابة يومين من احتفال رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، بحفل زفافها، قطعت شهر العسل الذي تقضيه برفقة زوجها، للمشاركة في حضور قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونشرت "فريدريكسن"، صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وهي على متن طائرة وترتدي بذلة تحمل اللون البرتقالي، والكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وعلقت رئيسة وزراء الدنمارك على الصورة، قائلة: "شكرًا لكم وتحياتي على تهنئتكم بحفل الزفاف.. شهر العسل والذهاب إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل".
وكان مقررًا عقد حفل زفاق "فريدريكسن" من "بو تينبيرج" العام الماضي، لكن جرى إلغاء الزفاف بسبب الانتخابا، ثم اتفق الزوجان على الاحتفال بزفافهما يوم 18 يوليو الجاري من هذا العام، لكن جرى إلغاءه أيضًا عندما استُدعيت ميت فريدريكسن إلى اجتماع المجلس في بروكسل.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب زفافها بيومين.. رئيسة وزراء الدنمارك تقطع شهر العسل لأجل "الاتحاد الأوروبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.